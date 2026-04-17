Chú rể Hà Nội mang dàn robot, Tôn Ngộ Không đi lấy vợ

Màn rước dâu bị nhầm là AI

“Tôi có khoảng 10 năm theo nghề xiếc, nên luôn ấp ủ mong muốn đưa dấu ấn cá nhân vào ngày cưới của mình”, Hoàng Đăng Chính (25 tuổi) chia sẻ với phóng viên Dân trí về màn rước dâu gây sốt mạng xã hội.

Theo Chính, khi chốt ngày cưới, anh có đề xuất ý tưởng sử dụng các nhân vật biểu diễn như đoàn cà kheo, robot hay Tôn Ngộ Không tham gia đoàn rước dâu, không ngờ lại được hai bên gia đình ủng hộ. Mọi người không chỉ đồng tình mà còn tỏ ra hào hứng, bởi cách làm này mang lại sự mới mẻ, khác biệt so với những nghi lễ cưới hỏi truyền thống vốn quen thuộc.

Phương Nhi - vợ của Đăng Chính - cho biết, trước đó cô đã nhiều lần theo chồng đi xem biểu diễn nên phần nào hình dung được ý tưởng. Tuy nhiên, khi chứng kiến đoàn rước dâu xuất hiện trong thực tế, cô vẫn không khỏi bất ngờ.

“Hình ảnh lúc đó giống như được dựng bằng công nghệ, rất ảo, rất đặc biệt”, Nhi chia sẻ.

Chú rể mang cà kheo, robot đi trong ngày cưới (Video: Nhân vật cung cấp).

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 6/4 tại Chương Mỹ (Hà Nội). Để chuẩn bị cho màn rước dâu độc đáo này, đoàn cà kheo cùng các robot đã có mặt từ sớm tại nhà chú rể trước giờ xe hoa có mặt 1 tiếng để chuẩn bị trang phục, đạo cụ, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và ấn tượng.

Khi đoàn xe đến nơi, các nhân vật đặc biệt nhanh chóng hòa vào không khí rộn ràng của ngày vui. Từ rạp cưới, đoàn người cùng di chuyển vào nhà làm lễ gia tiên, rồi tiếp tục rước dâu ngược trở lại rạp cách đó khoảng 300-400m trong sự thích thú, tò mò của đông đảo khách mời và người dân xung quanh.

Không dừng lại ở màn rước dâu độc đáo, trong tiệc cưới, chú rể Đăng Chính còn trực tiếp biểu diễn một tiết mục xiếc để góp vui, như cách gửi lời tri ân tới khách mời và cũng là dịp giới thiệu rõ hơn về nghề nghiệp mà anh đã gắn bó suốt nhiều năm.

Chia sẻ thêm, Chính cho biết mỗi hình tượng xuất hiện trong đám cưới đều được anh lựa chọn có chủ ý.

Hình ảnh cà kheo tượng trưng cho hành trình dài phía trước, dù có khó khăn vợ chồng vẫn cùng nhau sải bước. Robot đại diện cho sức mạnh và sự bền bỉ, thể hiện mong muốn cả hai sẽ đồng hành vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không mang đến yếu tố vui nhộn, huyền ảo, góp phần khiến không khí ngày vui thêm phần sinh động, đáng nhớ.

Những nhân vật siêu nhân, diễn viên cà kheo, hay Tôn Ngộ Không, đều do đồng nghiệp của Chính tham gia hỗ trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi cùng đoàn cà kheo và robot đi rước dâu, Chính cho biết khoảnh khắc đó với anh rất đặc biệt, không chỉ được đón người thương về, còn được chia sẻ công việc với gia đình hai bên.

"Việc biểu diễn trong đám cưới không chỉ đơn thuần là góp vui, mà còn giúp người thân hiểu hơn về nghề xiếc - công việc vốn nhiều vất vả nhưng cũng đầy đam mê của tôi", Đăng Chính nói.

Theo cặp vợ chồng, màn rước dâu đặc biệt này không mất bất kỳ khoản chi phí nào, bởi các diễn viên tham gia đều là đồng nghiệp thân thiết trong nghề, sẵn sàng hỗ trợ.

Về phía cô dâu, Phương Nhi không giấu được sự hào hứng khi chứng kiến đám cưới của mình trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cô chia sẻ, cả hai vợ chồng thậm chí còn đùa với nhau rằng, nếu không phải người trong cuộc, có lẽ chính họ cũng nghĩ đây là sản phẩm được dựng bằng công nghệ.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc rước dâu sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút lượng xem lớn. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước một đám cưới “có một không hai”, vừa sáng tạo, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân của cô dâu, chú rể.

Sau tất cả, điều khiến cặp đôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là sự đón nhận tích cực từ mọi người. “Ai cũng khen đám cưới lạ, vui và nói chưa từng dự một đám cưới nào như vậy”, chú rể chia sẻ.

Chú rể Đăng Chính (áo đen) diễn tiết mục xiếc cùng đồng nghiệp trong đám cưới của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cái kết đẹp sau 3 năm hẹn hò

Phương Nhi và Đăng Chính đến với nhau từ một cuộc mai mối khá tình cờ. Năm 2022, cả hai lần đầu gặp gỡ tại đám cưới của một người bạn chung, nhưng khi đó chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện xã giao, chưa có cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Phải đến năm 2023, trong dịp đầy tháng con của người bạn này, họ mới có dịp gặp lại.

Khi ấy, nhận thấy cả hai đều đang độc thân, nhóm bạn chung nhiệt tình “đẩy thuyền”. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, họ dần mở lòng, tìm hiểu và gắn bó với nhau lúc nào không hay.

Điểm khiến cả hai ấn tượng về đối phương chính là sự tự lập, chăm chỉ và tính cách hài hước, thấu hiểu. Do đặc thù công việc bận rộn vào cuối tuần và các dịp lễ, Chính thừa nhận không phải lúc nào cũng có thể đưa vợ đi chơi đúng những ngày đặc biệt. Tuy nhiên, cả hai chọn cách bù đắp bằng những chuyến đi trước hoặc sau đó.

Cặp đôi về chung nhà sau 3 năm hẹn hò (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trong cuộc sống chung, chúng tôi thống nhất những nguyên tắc riêng, không dùng lời lẽ nặng nề khi xảy ra mâu thuẫn và không để sự im lặng kéo dài quá lâu", Chính nói.

Sau 3 năm gắn bó, khi đã đủ thấu hiểu và tin tưởng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, mong muốn xây dựng một cuộc sống chung ổn định.

Đầu tháng 2, Đăng Chính chính thức cầu hôn bạn gái. Phương Nhi chia sẻ, cô bị thuyết phục bởi sự chăm chỉ và tinh thần chịu khó của người bạn đời. Những băn khoăn ban đầu về tính chất công việc đặc thù của anh cũng dần được xóa bỏ sau thời gian dài đồng hành và thấu hiểu.

Nói về tương lai, cặp đôi cho biết không đặt mục tiêu quá xa vời. Họ chỉ mong có một cuộc sống bình dị, vui vẻ bên nhau và cùng nỗ lực mỗi ngày. Nghề xiếc vẫn sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống gia đình những năm tới. Xa hơn, cả hai hy vọng tích lũy đủ tài chính để mua nhà và chào đón thêm thành viên mới.