Bé gái 4 tuổi lập luận "cực gắt" với mẹ khi chị sắp bị đánh đòn

Những ngày qua, video ghi lại cảnh một bé gái 4 tuổi "đối đáp" với mẹ để bênh vực chị của mình thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Theo nội dung video, người chị do chưa hoàn thành bài tập nên bị mẹ dùng roi dạy bảo. Chứng kiến sự việc, cô em gái đã lên tiếng ngăn cản, cho rằng việc đánh đòn như vậy không phù hợp. Bé lập luận rằng bài tập khó, mẹ cần hướng dẫn thay vì trách phạt.

Khoảnh khắc bé Mây bênh chị gái khiến dân mạng thích thú (Ảnh: Cắt từ clip).

"Chị là chị gái của con, không làm bài tập cũng không được đánh. Bài này khó quá, mẹ phải dạy cho chị", bé gái phản biện với mẹ.

Video sau khi xuất hiện nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú trước sự lanh lợi, đáng yêu của bé, thậm chí có người ví von cô bé "nói chuyện như luật sư".

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng câu nói của bé cũng là lời nhắc nhở người lớn cần lắng nghe, thấu hiểu con trẻ, bởi đòn roi không phải lúc nào cũng là cách giáo dục hiệu quả.

Ngày 15/4, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1998, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận là người đăng tải video.

Màn đối đáp của bé gái với mẹ để bênh chị gây sốt mạng (Video: Gia đình cung cấp).

Theo chị Trang, con gái lớn đang học lớp 1, vừa có thời gian nghỉ 3 ngày. Do bận rộn kinh doanh trái cây, vợ chồng chị thường rèn con tính tự lập trong học tập.

Vài ngày trước, khi phát hiện con gái chưa làm bài tập ở nhà, chị đã ra vườn lấy một cành cây với mục đích sẽ dạy bảo nghiêm khắc. Lúc này, bé Võ Anh Trúc (tên ở nhà là Mây), 4 tuổi, đã đứng ra ngăn mẹ để bảo vệ chị.

"Thấy con đối đáp đáng yêu nên tôi dùng điện thoại quay lại làm kỷ niệm, không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy", chị Trang chia sẻ.

Gia đình chị Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo người mẹ, bé Mây tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, hoạt bát, nói chuyện tự nhiên và có phần "cụ non". Đặc biệt, những gì bé nói trong tình huống đó khiến chị phải suy nghĩ lại.

"Lời con nói hoàn toàn có lý khiến tôi giật mình và không còn muốn dùng đòn roi nữa. Tôi nhận ra cần thay đổi cách dạy con, lắng nghe và thấu hiểu các con nhiều hơn", chị Trang nói.

Chị cũng cho biết thêm bé Mây rất ham học hỏi, thường đặt nhiều câu hỏi khám phá và thích tự sáng tác những câu thơ ngộ nghĩnh. Dù vậy, gia đình vẫn mong con phát triển đúng với lứa tuổi nên sẽ dành nhiều thời gian gần gũi, định hướng và chăm sóc con.