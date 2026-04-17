28 năm tìm ân nhân cho vay tiền, người phụ nữ muốn trả ơn nhưng bị từ chối

Câu chuyện của bà Tưởng Thục Phương ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) hiện thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Theo lời kể của con trai bà Phương, năm 1996, khi còn là nữ sinh trường y ở tỉnh Hồ Nam, bà Phương quen ông Từ Tinh là chủ một cửa hàng bán xe đạp ở tỉnh Giang Tô. Họ tình cờ quen biết nhau qua mục "tìm bạn bốn phương" trên một tờ tạp chí và viết thư tay để liên lạc.

Ông Từ Tinh bất ngờ khi gặp lại người phụ nữ được ông giúp đỡ cách đây 28 năm (Ảnh: Sina).

Sau nửa năm trao đổi thư từ qua lại, bà Phương chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn với bạn và ngỏ ý vay tiền. Thấy vậy, ông Tinh đã gửi 1.200 tệ (4,6 triệu đồng) để hỗ trợ bà đóng tiền học phí. Nhờ khoản tiền này, bà Phương hoàn thành khóa học và tốt nghiệp ra trường.

Trong lá thư hồi đáp, bà hứa sẽ hoàn trả khoản tiền khi tìm được việc làm.

Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp vào năm 1998, do nhiều nguyên nhân, hai người mất liên lạc. Suốt 28 năm sau đó, bà Phương chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ân nhân để trực tiếp nói lời cảm ơn.

Lá thư viết tay của bà Phương gửi cho ông Từ Tinh vẫn được bà lưu giữ suốt nhiều năm (Ảnh: Sina).

Việc tìm kiếm nhiều lần rơi vào bế tắc vì bà không còn số điện thoại của ân nhân. Địa chỉ gia đình ông Tinh cũng thay đổi. Đầu năm nay, bà Phương tiếp tục đăng tin tìm người trên mạng xã hội.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng ở 2 tỉnh Hồ Nam và Giang Tô. Tình cờ, ông Tinh cũng đọc được bài viết này. Người đàn ông khá bất ngờ khi câu chuyện cũ xảy ra từ 28 năm trước tưởng chừng rơi vào quên lãng, đến nay kỷ niệm cũ bỗng quay trở lại.

"Bao nhiêu năm đã qua, cô vẫn chưa quên chuyện cũ sao", ông Tinh gửi lại bình luận bên dưới bài viết.

Sau đó, bà Phương gửi lời đáp lại. "Tôi không thể quên được và sẽ ân hận nếu không gửi được món nợ ân tình này", bà nói.

Khi có được số điện thoại để liên hệ trực tiếp, bà Phương ngỏ ý muốn gửi tặng ân nhân khoản tiền 20.000 tệ (gần 80 triệu đồng). Tuy nhiên, ông Tinh dứt khoát không nhận món tiền này. Ông cho rằng, khi bạn bè gặp khó khăn, giúp đỡ là điều nên làm.

Những người bạn cũ gặp lại nhau hồi cuối tháng 3 vừa qua (Ảnh: Sina).

"Nhờ khoản tiền đó, cô có thể vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống. Ý nghĩa của duyên phận này còn quan trọng hơn tiền bạc", ông chia sẻ.

Cuối tháng 3, ông Tinh cùng 7 người bạn của mình đã đặt xe tới tỉnh Hồ Nam để gặp lại bạn cũ là bà Phương. Trong lần hội ngộ, bà Phương xúc động ôm chầm lấy ân nhân sau gần 30 năm. Hai bên sau đó còn lập nhóm trò chuyện để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Cũng trong cuộc hội ngộ này, con trai bà Phương ôm chặt ông Tinh để gửi lời cảm ơn. Anh cho biết, nếu không có khoản tiền này, cuộc đời của mẹ anh có thể phải rẽ sang hướng khác.