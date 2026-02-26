Đứng bếp xuyên đêm, “hốt bạc” với 1.000 con cá lóc bán ngày vía Thần tài

Đỏ lửa thâu đêm, lấy công làm lời

Mới tờ mờ sáng mùng 10 tháng Giêng (tức 26/2), đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM) đã rực hồng ánh than và ngào ngạt mùi cá nướng thơm nức.

Hàng chục lò than cháy đỏ, từng hàng cá lóc được xếp kín, mỡ nhỏ xuống xèo xèo, hòa cùng nhịp tay thoăn thoắt của những người thợ liên tục quạt lò, trở cá để kịp giao cho khách trong ngày vía Thần Tài.

Thợ nướng tất bật bên bếp than đỏ rực từ rạng sáng mùng 9 Tết (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tại quán cá lóc nướng Trung, khoảng 15 nhân công bắt đầu làm việc từ 3h ngày mùng 9 Tết. Hàng nghìn con cá được đưa lên bếp than liên tục. Chủ, thợ xoay trần nướng cá xuyên đêm, dự kiến đến hết mùng 10 mới hoàn tất việc.

Không khí làm việc khẩn trương, người xỏ mía, người quạt lửa, người cạo vảy... tất cả đều chạy đua với thời gian để có những mẻ cá chín vàng, đẹp mắt khi đến tay khách hàng.

Anh Phạm Văn Lành (SN 1988), đại diện lò nướng này cho biết, trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) năm nay, cơ sở dự kiến tiêu thụ 1.000 con cá lóc nướng.

Để kịp phục vụ nhu cầu tăng cao, anh cùng các nhân viên đã nhập hàng nghìn con cá từ hôm trước, cẩn thận kiểm tra kích cỡ, chất lượng rồi chuyển sang công đoạn sơ chế, chuẩn bị cho 2 ngày liên tục quần thảo bên bếp nướng.

Hàng trăm con cá lóc được xếp kín vỉ, nướng xuyên đêm phục vụ ngày vía Thần Tài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tương tự, cửa hàng cá lóc nướng Ngọc Lan cũng huy động khoảng 20 nhân công làm việc xuyên đêm. Hơn 500 con cá được nhập về, trong đó 200 con đã có khách mua lẻ từ những ngày trước đó.

Chủ lò cho hay khách tìm đến mua cá từ rất sớm, có người đứng chờ từ 2h để kịp mang về cúng.

Người thợ canh lò liên tục suốt nhiều giờ, chịu sức nóng rát mặt của lửa, để giữ nhiệt ổn định cho cá chín đều (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngoài khách lẻ, nhiều doanh nghiệp đặt mua số lượng lớn, có đơn lên đến hàng chục con, cửa hàng phải đóng thùng và giao tận nơi. Các lò nướng luôn trong trạng thái sẵn sàng, với phương châm “khách đến là có cá ngay”, "không để khách quay lưng đi".

Nghề nhọc nhằn sau bếp than

Đằng sau những con cá lóc nướng vàng ươm là chuỗi công việc vất vả kéo dài nhiều giờ. Theo anh Phạm Văn Lành, người đã gắn bó hơn 20 năm với quán cá nướng Trung, để hoàn thiện một con cá phải trải qua nhiều công đoạn như lấy mật, làm sạch, xỏ mía và nướng. Trong đó, công đoạn lấy mật được xem là khó và “ám ảnh” nhất.

“Thợ phải luồn tay vào mang cá để lấy mật, phải thật khéo léo không lỡ làm vỡ là hỏng cả món cá. Chúng tôi làm liên tục với số lượng lớn, tay ai cũng bị cứa chảy máu”, anh Lành chia sẻ.

Không khí làm việc khẩn trương tại các lò cá nướng trong dịp vía Thần Tài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Những vết trầy xước, bỏng nhẹ do than nóng là chuyện thường ngày với người theo nghề.

Dù làm việc xuyên đêm và đối mặt với nhiều vất vả, anh Lành chỉ cười xòa. Với anh, niềm vui lớn nhất là những mùa khách đông, cá bán hết nhanh, báo hiệu một năm mới thuận lợi.

"Cả một năm, chúng tôi chỉ trông chờ vào những ngày này vì số lượng khách tăng cao hơn thường lệ. Dù mệt nhưng anh em ai nấy đều vui", anh Lành trải lòng.

Những con cá lóc nướng xong được chuẩn bị sẵn để giao cho khách (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tuy nhiên, anh Lành cho biết, Tết này lượng khách có phần giảm so với năm ngoái. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là rau sống và nguyên liệu ăn kèm, khiến giá cá lóc nướng tăng theo, dao động từ 220.000 đến 230.000 đồng mỗi con.

Không những vậy, việc vận chuyển gặp nhiều trở ngại khiến một số nguyên liệu và cá không được giao đến lò đúng thời điểm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung, cửa hàng có lúc không kịp đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách.

Ngược lại, chị Phạm Lê Ngọc Lan, chủ cửa hàng cá lóc nướng Ngọc Lan, nhận xét sức mua năm nay khả quan hơn. Lượng khách tăng mạnh ngay từ trước ngày vía Thần Tài, giúp cửa hàng tiêu thụ nhanh số cá nhập về.

Dù mỗi nơi có tình hình kinh doanh khác nhau, các lò nướng đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chọn cá, phân loại đến tổ chức nhân lực để phục vụ khách tốt nhất.

Sợ không mua được cá, một khách hàng đã đến lò từ rất sớm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chủ lò nướng cá chia sẻ, theo quan niệm dân gian, việc cúng cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn và sự hanh thông trong làm ăn. Cá lóc được nướng nguyên con, giữ nguyên đầu và đuôi, tượng trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy và khởi đầu thuận lợi.

Người dân tin rằng dâng cá lóc nướng lên bàn thờ Thần Tài là cách bày tỏ lòng thành, đồng thời gửi gắm mong muốn một năm mới buôn bán phát đạt, tiền bạc dồi dào và công việc suôn sẻ. Chính vì vậy, cá lóc nướng từ lâu đã trở thành lễ vật quen thuộc, không thể thiếu trong ngày vía Thần Tài, đặc biệt tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ.

Nguyễn Vy - Nguyễn Hữu Đạt