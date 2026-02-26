Hơn 30 người xuyên đêm nướng 2.000 con cá lóc bán trong ngày vía Thần Tài

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), hàng nghìn người dân đã đổ về "phố cá lóc nướng" trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) từ rất sớm để mua cá lóc nướng, chuẩn bị mâm cúng trong ngày vía Thần Tài.

Từ 4h30, con đường này đã tấp nập người chờ đợi, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp đặc trưng của ngày vía Thần Tài.

Các cửa hàng bán cá lóc nướng cũng hoạt động hết công suất, nhân viên tất bật chuẩn bị hàng hóa từ sáng sớm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhiều người dân không ngần ngại chen chân vào bên trong tiệm để tự tay lựa chọn những con cá lóc nướng ưng ý nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang (57 tuổi) chia sẻ: "Tôi tranh thủ đến mua cá lóc nướng từ sớm vì sợ kẹt xe như mọi năm. Cá lóc năm nay to hơn nhưng giá vẫn khá bình ổn".

Khói nghi ngút từ các lò nướng bao trùm "phố cá lóc", cùng với dòng người đi làm sáng sớm, khiến đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý ùn ứ kéo dài khoảng 400m trước các cửa hàng.

Tại tiệm cá lóc nướng của ông Nguyễn Trung, hơn 30 thành viên gia đình đã thức xuyên đêm để nướng gần 3 tấn cá (khoảng 2.000 con) phục vụ ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, ông Trung cho biết: "Năm nay, lượng cá nhập vào bán ít hơn so với năm ngoái gần 1 tấn. Từ sáng sớm trời đã đổ mưa nên sức mua cũng chậm hơn mọi năm".

Cá lóc được nhập từ chợ đầu mối Bình Điền, mỗi con nặng từ 1-3kg, được làm sạch và xiên bằng thân cây mía để nướng, tạo nên hương vị đặc trưng.

Giá mỗi con cá lóc nướng dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng tùy kích cỡ, kèm theo rau thơm, nước chấm và bún ăn kèm.

Cá lóc nướng được thêm mỡ hành, gói kỹ bằng giấy bạc trước khi giao đến tay khách hàng.

Bà Hạnh, một khách hàng quen thuộc, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi xe hơn 10km đến mua cá lóc nướng ở đây. Cá ở đây ngon, không có mùi tanh và mang hương vị rất đặc trưng".

Do lượng khách đông, nhiều người phải chờ đợi hơn 15 phút mới đến lượt mua cá.

Ngoài cá lóc nướng, hoa quả và bánh bông lan phát tài cũng là những lựa chọn phổ biến của người dân để cúng vía Thần Tài, với mong ước làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc 7h30, dòng xe kẹt kéo dài hơn 1km trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cho thấy sức hút của ngày vía Thần Tài và nhu cầu mua sắm lễ vật của người dân.

Theo phong tục miền Nam, mâm cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng không thể thiếu cá lóc nướng, mía và thịt heo quay, thể hiện nét văn hóa tâm linh đặc sắc.

Cá lóc trong văn hóa còn biểu trưng cho sự nỗ lực và thành công vì sức sống mãnh liệt và khả năng sinh tồn cao trong nhiều điều kiện khác nhau, thậm chí ở những vùng bùn lầy. Ngoài ra, trong phong thủy, cá còn là biểu tượng để thu hút tài lộc, may mắn. Hình ảnh con cá còn đại diện cho mong ước có được cuộc sống trôi chảy thuận lợi như cá bơi trong nước.