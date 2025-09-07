Bức ảnh cặp đôi tham gia diễu binh năm 2005 bất ngờ được chú ý sau 20 năm

Nên duyên trong ngày đại lễ

Những ngày qua, trong không khí rộn ràng hướng về lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, lòng chị Đào Thị Mai Hương (Hà Nội) cũng dâng trào cảm xúc bồi hồi.

Cách đây tròn 20 năm, cũng từ sự kiện trọng đại ấy, chị Hương và ông xã Phạm Anh Khoa đã tìm thấy mối duyên định mệnh của đời mình.

Trên Facebook cá nhân, chị Hương chia sẻ bức ảnh chụp cùng chồng tại Quảng trường Ba Đình năm nay, kèm theo tấm hình lưu giữ khoảnh khắc hai người góp mặt trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành năm 2005.

Sau khi chị Hương đăng tải bức ảnh năm xưa và hiện tại lên trang cá nhân, nhiều người đã để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ chuyện tình đặc biệt của anh chị. Không ít bình luận gọi đây là "cặp đôi được Tổ quốc se duyên", "mối duyên từ ngày hội non sông"...

Chị Hương và anh Khoa thời điểm tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những lời chúc phúc ngập tràn dưới bài đăng khiến chuyện tình của vợ chồng chị Hương càng thêm lan tỏa trên mạng xã hội.

Kể lại với phóng viên Dân trí, chị Hương cho hay, 20 năm trước, chị là sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Hà Nội, còn anh Khoa là người bạn đồng hương của chị.

Cả hai may mắn được chọn tham gia đội hình trí thức trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 60 năm Quốc khánh 2/9. Những buổi tập luyện đã giúp họ có thêm dịp trò chuyện, dần trở nên thân thiết và gắn bó hơn.

"Chúng tôi tập bước đều ngay trong sân trường, chỉ có một buổi tổng duyệt trước ngày lễ vài hôm. Tối trước hôm diễu binh, tất cả tập trung ở ký túc xá, rồi nửa đêm di chuyển ra đường Thanh Niên để chuẩn bị nhiệm vụ", chị nhớ lại.

Trong ký ức chị Hương, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chị diện đôi giày cao gót để tham gia diễu binh, diễu hành cho thêm phần duyên dáng. Cũng chính vì vậy mà sau quãng đường diễu hành, đôi chân chị sưng phồng, khiến chị không thể đi nổi khi đoàn trở về. Chính anh Khoa đã không ngần ngại cõng chị từ trường về tận xóm trọ.

"Sau lần đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, đến tháng 12 thì chính thức yêu, 3 năm sau thì kết hôn. Nhiều người hay chọc tôi rằng sau khi được cõng thì tôi… "dính" anh ấy luôn đến giờ", chị cười.

Con tim vẫn rộn ràng sau 20 năm

Nhắc lại khoảnh khắc năm 2005, giọng chị Hương vẫn xúc động. Chị cho biết, khi bước qua khán đài, tim chị như đập nhanh hơn thường lệ, niềm tự hào dâng trào.

"Đó là vinh dự lớn lao, một kỷ niệm không thể nào phai mờ trong ký ức của chúng tôi. Với hai vợ chồng, ngày Quốc khánh năm ấy không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho một tình yêu bền chặt đến hôm nay", chị nói.

Hai thập kỷ trôi qua, từ mối duyên trong một sự kiện trọng đại của đất nước, chị Hương và anh Khoa đã xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với hai người con (sinh năm 2009 và 2012).

Hiện cả hai cùng điều hành một phòng chụp ảnh. Mỗi dịp Quốc khánh, khi nhu cầu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình tăng cao, vợ chồng chị lại thường xuyên có mặt nơi đây để hỗ trợ khách hàng.

Chị Hương và anh Khoa chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn dòng người náo nức đổ về Quảng trường Ba Đình những ngày lễ, chị Hương không giấu nổi niềm xúc động: "Không đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành như 20 năm trước, nhưng khi thấy đồng bào hướng về ngày trọng đại, lòng tôi vẫn rạo rực. Chúng tôi vừa tự hào về Tổ quốc, vừa trân trọng cơ duyên đã mang đến cho mình một mái ấm ngập tràn tiếng cười".

Khi câu chuyện tình 20 năm của chị Hương lan tỏa trên mạng xã hội, chị Hương bất ngờ vì nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Với chị, đó là một ký ức đẹp, gắn liền cùng ngày Tết Độc lập của dân tộc.

"Tôi không dám nói trước điều gì về tương lai, chỉ mong hai vợ chồng sẽ còn nhiều lần nắm tay nhau bước qua những mốc 20 năm Quốc khánh như thế này", chị mỉm cười.