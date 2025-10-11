Bố ôm hành lý bơi vượt lũ sâu 2,5m đưa con gái kịp chuyến bay du học

Những ngày đầu tháng 10, xóm Núi Hột (phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên) bỗng hóa thành ốc đảo giữa biển nước. Mưa xối xả, nước dâng lên từng giờ, nuốt dần những ngôi nhà nhỏ nép mình dưới chân núi.

Trong căn nhà cuối xóm, cô gái trẻ Hoàng Ngọc Quyên (SN 2005) đứng trên tầng hai, nhìn dòng nước đục ngầu đang dâng ngập sân. Chỉ còn hai ngày nữa, Quyên phải ra sân bay để bay sang nước ngoài du học - chuyến đi cô đã chờ đợi suốt nhiều năm. Nhưng con đường ấy, giờ đây bị dòng nước xiết cắt đứt hoàn toàn.

Từ đêm 6/10, mưa không ngừng trút xuống. Sát ngày Quyên ra sân bay, nước đã tràn vào cổng, biến sân nhà thành mặt hồ. “Nước lên nhanh lắm, chảy xiết đến mức ai cũng sợ. Ông bà trong xóm tôi nhận xét: Trận lũ năm nay kinh khủng hơn cả trận lụt lịch sử năm 1959”, Quyên kể.

Bố lội nước sâu 2,5m đưa con ra sân bay giữa lũ lớn ở Thái Nguyên (Video: Nhân vật cung cấp).

Quyên cho hay, trong nhà cô thời điểm đó nước ngập sâu hơn 1m, ngoài sân hơn 2m, còn cổng nước cao tới 2,5m. Gia đình vội vàng kết bè tạm bằng thùng xốp, gỗ, dây nilon, kịp thời di chuyển người, vật nuôi sang tầng hai của nhà họ hàng cách đó chừng 200m.

Quyên kể, giữa cảnh hỗn loạn, bố cô vẫn bình tĩnh, chèo bè ngược dòng nước xiết để cứu giúp các hộ lân cận, trong đó có hai cụ già sống một mình.

Từ sáng 7/10, khu vực Quyên ở bị cô lập hoàn toàn. Sóng điện thoại mất, điện cắt, không thể liên lạc được với bên ngoài. Người thân của cô ở Hà Nội gọi nhờ lực lượng cứu hộ, tuy nhiên, muốn vào được khu vực nhà Quyên phải vượt qua sông Cầu - nơi nước đang dâng cuồn cuộn.

Trưa 8/10, Quyên có chuyến bay du học. Đó là giấc mơ mà cả gia đình đã dành dụm, vun đắp suốt nhiều năm. 5h hôm ấy, khi bên ngoài vẫn mịt mù mưa trắng xóa, người cha lặng lẽ khoác áo mưa, đi dò đường.

9h, ông quay lại, giọng trầm, dứt khoát: “80% là con phải huỷ chuyến, nhưng bố vẫn còn 20% hy vọng. Bố sẽ cố hết sức”.

Một tiếng rưỡi sau, điện thoại Quyên reo lên giữa tiếng mưa rơi, gió rít ngoài cửa: “Con lấy túi bóng quấn chặt hành lý lại, bố sắp về đón”. Không kịp sợ, Quyên làm theo lời bố. Khi người cha xuất hiện, toàn thân ướt sũng, nước lấp đến ngực, ông chỉ nói ngắn gọn: “Đi thôi con!”.

Bố của Quyên (áo sọc) sau khi vượt lũ, tiếp tục nhờ người chở đồ cho con băng qua đường rừng để kịp chuyến bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh hai cha con giữa dòng nước dữ khiến cả xóm nghẹn ngào. Người cha lội bì bõm, tay giữ chặt tấm bè tạm chở vali, và con gái, phía sau là những mái nhà ngập đến mái ngói.

Mỗi bước đi là một lần chới với giữa dòng nước chảy xiết, nhưng ông vẫn đi. Cả xóm nhìn theo, người mang sào chống, người ra đỡ, người đưa thêm dây, ai cũng muốn góp chút sức để giúp hai cha con vượt qua.

Nhờ sự hỗ trợ của bà con, bố Quyên mượn được một chiếc xe máy của đội cứu hộ, rồi men theo đường rừng, lội qua bùn đất để ra được đường lớn. Khi đến bờ sông, ông lại nhờ lực lượng cứu hộ đưa hai cha con qua bằng xuồng. Từ bên kia, chị gái Quyên đã chờ sẵn ở vòng xuyến Tân Long, ôm chầm lấy cô trong nước mắt.

“Lúc ấy tôi vẫn còn run. Không tin được là mình thực sự đã ra khỏi vùng lũ. Bố tôi đứng đó, ướt sũng nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi. Tôi chỉ biết òa khóc”, Quyên kể.

Nhờ bố, Quyên đã kịp chuyến bay sang Đài Loan du học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Quyên, bố là người tuyệt vời nhất. Ông giống bao người cha Việt khác cần cù, tận tuỵ, hi sinh mọi thứ cho con cái mà quên đi bản thân: “Bố tôi luôn bắt trend (xu hướng) để nói chuyện với các con. Tôi và chị gái có chuyện gì cũng kể hết cho bố mẹ".

Trước khi lên máy bay, Quyên chỉ kịp nhắn một tin cho bố: “Cảm ơn bố, vì con may mắn được làm con của bố. Cảm ơn bố đã luôn tiếp sức, nuôi dưỡng con bằng cả tình yêu và nghị lực của bố”.

Quyên cũng gửi lời cảm ơn các bác trong xóm, khi biết bố đang cố đưa cô đi du học, mọi người hỗ trợ hết mình. “Tôi thấy mình thật may mắn, ai cũng chung tay giúp đỡ để tôi kịp chuyến bay thực hiện ước mơ. Hình ảnh ấy sẽ theo tôi suốt đời”, Quyên nói.