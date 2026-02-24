Biển người đội nắng dự lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng

Sáng mùng 8 Tết Giáp Thìn, hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải, đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TPHCM) để tham gia lễ chuyển vận, cầu mong may mắn và bình an cho năm mới.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên chùa đã chật kín người. Dòng người nối dài, di chuyển theo vòng tròn được sắp xếp sẵn trong sân chùa, nhiều người phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để được vào chính điện làm lễ.

Để tham gia lễ chuyển vận, người dân cần đăng ký trước và có mặt từ sớm để nhận mâm cúng với giá 600.000 đồng. Sau đó, họ sẽ đi ba vòng quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh của các sư thầy.

Do lượng người quá đông, đến gần 11 giờ trưa, nhiều người vẫn chưa hoàn thành đủ ba vòng.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải xếp hàng dài dưới thời tiết nắng nóng, nhưng vẫn giữ trật tự, không chen lấn. Anh Phước Đông chia sẻ: "Tôi đến từ 6 giờ sáng để xếp hàng làm lễ. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng để cầu may mắn, bình an cho gia đình, tôi vẫn hoan hỉ".

Lễ vật tại chùa Ngọc Hoàng thường được chuẩn bị đơn giản nhưng trang nghiêm, bao gồm hương, hoa tươi (sen, cúc), trái cây (ngũ quả), bánh kẹo, trà, rượu, trầu cau và tiền vàng mã. Đặc biệt, nhiều người còn mang theo vật phẩm riêng hoặc sớ để cầu sức khỏe, tài lộc, bình an, thể hiện lòng thành kính.

Sau khi hoàn thành ba vòng đi lễ, người dân sẽ đứng dưới cây phướn, chờ các sư thầy đóng ấn vào lễ vật hoặc trực tiếp lên tay, trán.

Nhiều người còn mang theo quần áo, khăn choàng, vải vóc để xin được nhiều ấn may mắn.

Đến 11h trưa, các tình nguyện viên của chùa liên tục nhắc nhở, phân luồng để đảm bảo trật tự và chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa. Chị Kim Ngọc, sau 3 tiếng làm lễ, chia sẻ: "10 năm nay, sau Tết tôi đều đến chùa Ngọc Hoàng xin lộc và đóng ấn lên trán để cầu may mắn cho cả gia đình".

Theo quan niệm dân gian, "mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên, mùng 10 cúng đất". Vì vậy, mùng 8 Tết là thời điểm nhiều người dân đổ về chùa Ngọc Hoàng để điền danh sách cầu an, cúng sao giải hạn cho cả gia đình.

Sau khi cúng lễ tại các điện, mọi người thường xin số, bùa hộ mạng, cúng sao giải hạn với niềm tin sẽ nhận được sự che chở, phù hộ của các vị thần.

Để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng khói ngạt, nguy cơ cháy nổ do lượng người quá tải, ban quản lý chùa đã quy định mỗi người chỉ được thắp một nén nhang bên ngoài, không mang vào chánh điện.

Càng về trưa, các lối ra vào của chùa vẫn ken đặc người dân, cho thấy sức hút và niềm tin của người dân vào ngôi chùa linh thiêng này.

Chùa Ngọc Hoàng, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 bởi ông Lưu Minh, một người Hoa gốc Quảng Đông, nổi tiếng là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất TPHCM. Nơi đây từng vinh dự đón cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến viếng thăm vào tháng 5/2016.