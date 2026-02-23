Hơn 200 người dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm

Đúng 21h ngày 22/02, Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026, với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đã chính thức khép lại, kết thúc một mùa Tết rực rỡ và đầy ấn tượng.

Năm 2026 đánh dấu sự mở rộng đáng kể của Đường hoa Thành phố khi được tổ chức đồng bộ tại ba điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và Công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Sự kiện này đã thu hút hơn 2,2 triệu lượt khách tham quan, khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết.

Trong những giờ cuối cùng trước khi bế mạc, hàng ngàn người dân và du khách vẫn đổ về Đường hoa, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sum vầy bên các tiểu cảnh rực rỡ. Chị Hoàng Kim (phường Hiệp Bình) chia sẻ: “Gia đình tôi về quê đón Tết, hôm nay mới quay lại TP.HCM nên giờ mới có dịp check-in đường hoa”.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, khai mạc vào ngày 28 Tết (15/2), đã tái hiện chặng đường phát triển và tầm vóc mới của TPHCM qua ba chương: "Xuân hội nhập", "Cội nguồn gấm hoa" và "Tương lai vững bước".

Đúng 21h, lực lượng bảo vệ đường hoa phát loa thông báo đóng cửa, các khu vực ra vào được kéo rào chắn, để lại nhiều tiếc nuối cho người dân.

Ngay sau khi bế mạc, công tác thu dọn đã được triển khai khẩn trương. Hơn 100.000 giỏ hoa thuộc 99 chủng loại như cẩm chướng, phong lữ, thược dược, mào gà, thu hải đường đã được công nhân thu gom.

Hầu hết các giỏ hoa có giá trị và thời gian sinh trưởng lâu đều được công nhân của công ty cây xanh sàng lọc cẩn thận, mang về các công viên để tiếp tục trang trí, tái sử dụng.

Các giỏ hoa được chất lên xe đẩy, đưa ra ô tô tải đậu dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ để chở đi tiêu hủy hoặc tái sử dụng.

Các linh vật ngựa dọc đường hoa cũng lần lượt được công nhân và lực lượng dân quân tự vệ tháo dỡ, cẩu lên xe tải để mang về trưng bày tại các khu du lịch.

Trước khi dọn dẹp, đơn vị chiếu sáng đã ngắt hệ thống điện để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhiều tiểu cảnh làm bằng sắt thép cũng được tháo dỡ bằng máy cắt hoặc dây kéo.

Công nhân tất bật tháo dỡ đại cảnh "Nhất mã thong dong" - điểm nhấn nổi bật của đường hoa với mô hình ngựa cao gần 7m, được tạo tác từ tre đan, thể hiện sự thân thiện với môi trường. Hơn 70% vật liệu dùng trong ốp lát, tạo hình là gỗ, mây, tre, góp phần lan tỏa thông điệp xanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt, hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính trước trụ sở UBND TPHCM và khu vực cuối tuyến sẽ được giữ lại thêm một tháng, đến hết ngày 22/3. Tại cổng chính, linh vật ngựa cao khoảng 11m (tính cả bệ), tông vàng chủ đạo, nổi bật giữa trung tâm thành phố. Mô hình phần thân cao 7m, ngang 9m, đặt trên bệ cao 4m, chế tác bằng mút xốp, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng bay về trời, tích hợp motor giúp đầu và chân cử động, tạo hiệu ứng chào đón.

Trải qua 23 mùa xuân kể từ năm 2004, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức và các đơn vị đồng hành, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách mỗi dịp Tết.