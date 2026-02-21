Áo dài khoe sắc tại Đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày bế mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào những ngày cuối cùng trước khi chính thức bế mạc vào 21h ngày mùng 6 Tết. Từ chiều mùng 5 Tết, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa năm nay.

Khoảng 16h, khi nắng chiều dần dịu, Đường hoa Nguyễn Huệ đã tấp nập các bạn trẻ.

Những tà áo dài truyền thống với đủ sắc đỏ, hồng, vàng tung bay bên đại cảnh linh vật ngựa và các cụm tiểu cảnh mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", tạo nên khung hình vừa truyền thống vừa hiện đại, thu hút mọi ánh nhìn.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, khai mạc từ tối 28 Tết, phục vụ người dân đến 21h ngày mùng 6 Tết. Theo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), sau lễ bế mạc, toàn bộ đường hoa sẽ được dọn dẹp, trả lại mặt bằng ban đầu. Riêng hai đại cảnh linh vật ngựa ở cổng đầu và cuối sẽ được giữ lại đến ngày 22/3 để người dân và du khách tiếp tục tham quan.

Nhiều nhóm bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh tại các góc "hot" trước ngày bế mạc, tạo nên bầu không khí sôi động nhưng trật tự.

Chị Thùy cùng con gái đã tranh thủ chiều mùng 5 đến chụp bộ ảnh áo dài. "Năm nay trang trí rất ấn tượng, đặc biệt là khu linh vật", chị Thùy chia sẻ.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con em đến tham quan trong những ngày cuối. Các em nhỏ thích thú tạo dáng bên linh vật ngựa, trong khi người lớn tranh thủ lưu lại khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

Ngọc Trâm (26 tuổi, phường Khánh Hội) chia sẻ: "Không khí đường hoa rất nhộn nhịp, các tiểu cảnh cũng đẹp. Những ngày trước biết đông nên hôm nay em cùng bạn đi chụp ảnh, du xuân".

Giữa sắc xuân rực rỡ, những "bóng hồng" với nụ cười tươi tắn đã góp thêm gam màu tươi mới, khép lại một mùa du xuân đầy cảm xúc nơi phố trung tâm.

Các bạn trẻ đặc biệt yêu thích diện áo dài truyền thống khi đến tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ. Những tà áo đủ sắc màu nổi bật giữa không gian hoa xuân rực rỡ, tạo nên khung hình đậm chất Tết, thu hút nhiều ánh nhìn.

Nhiều thời điểm, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt để có được những khung hình ưng ý.

Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngày đầu năm mới, hòa mình vào không khí lãng mạn của đường hoa.

Càng về chiều tối, lượng người đổ về đường hoa càng đông, tạo nên không khí du xuân rộn ràng trong những ngày cuối trước khi đường hoa khép lại, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người dân và du khách.

Từ khu vực cổng chào đến các đại cảnh, tiểu cảnh dọc tuyến Đường hoa Nguyễn Huệ, đặc biệt là những điểm có hình ảnh linh vật ngựa, luôn thu hút đông đảo du khách dừng chân chụp ảnh, quay video, check-in.