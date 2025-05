Bị bỏ rơi ở hàng xe máy 30 năm trước, cô gái Việt tha thiết tìm gia đình

Kết quả bất ngờ từ việc xét nghiệm ADN và câu hỏi về người chị gái

Sinh sống cách xa nửa vòng trái đất, nhưng Phoebe Nguyen luôn có một cảm nhận sâu sắc về Việt Nam, bởi nơi đây ẩn chứa một bí ẩn chưa có lời giải về cội nguồn của cô.

Mỗi lần đọc tin tức liên quan đến các vụ tìm kiếm gia đình, người thân, trái tim cô gái trẻ lại nhói đau. Phoebe Nguyen như thấy được hình ảnh và khát khao của mình trong đó.

"Tôi đã phải chịu nhiều tổn thương, thậm chí đối diện với sự lừa dối. Song, tôi sẽ quyết không bỏ cuộc", Phoebe Nguyen chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.

Phoebe hiện sinh sống tại Sacramento, bang California, Mỹ. Năm 12 tuổi, Phoebe lần đầu được nghe kể về thân thế của mình.

Theo cha mẹ nuôi, cô được họ đón về từ trại trẻ mồ côi ở Từ Liêm (Hà Nội) hồi tháng 2/1996.

Hồ sơ nhận nuôi Phoebe còn có biên bản (bản sao) ghi nhận chi tiết về hoàn cảnh cô bị bỏ rơi. Theo đó, khoảng 10h30 ngày 1/10/1995, khi đang sửa xe máy tại nhà riêng ở khu Đậu Lô, thị trấn Đoan Hùng, Phú Thọ, ông Lê Hoàng An thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi chở theo một bé gái bằng xe máy Simson màu xanh đến cửa hàng của mình.

Thanh niên này đã để lại bé gái cho ông An với lý do đi mua đồ rồi quay lại đón con. Tuy nhiên, ông An chờ mãi mà không thấy thanh niên nói trên quay trở lại.

Sự việc sau đó được trình báo tới công an địa phương. Đại diện công an địa phương đã cùng ông An lập biên bản về sự việc vào 19h ngày 2/10/1995.

Trong chiếc túi nhỏ thanh niên để lại có một mảnh giấy với nội dung: "Gửi các cô chú! Tôi vô cùng đau lòng khi phải bỏ lại con gái tôi sinh ngày 10/9/1994 tên là Nguyễn Thanh Phương, vì mẹ cháu đã mất do tai nạn. Ký tên: Nguyễn Anh Dũng".

Phoebe Nguyen tại trại trẻ mồ côi lúc 18 tháng tuổi, ngay trước khi được nhận nuôi sang Mỹ.

Những người tham gia lập biên bản cũng ghi lại tình trạng sức khỏe của bé gái "có dấu hiệu suy dinh dưỡng nặng, ho nhiều, chỉ mới biết ngồi".

Thanh Phương sau đó được chuyển vào trại trẻ mồ côi ở Từ Liêm (Hà Nội) và được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi, đặt tên mới là Phoebe Nguyen.

Từ lâu, Phoebe đã nhận ra sự khác biệt của bản thân với bạn bè và những người xung quanh. Vì vậy, khi nghe cha mẹ nuôi kể chuyện, cô càng tò mò về nguồn gốc của mình. Cô luôn tự hỏi mình giống cha hay giống mẹ, gia đình có mấy người? Vì sao cha lại bỏ rơi mình khi mẹ qua đời?...

Năm 2015, khi Phoebe học năm thứ ba đại học, cha mẹ nuôi của cô đã thuê một người đàn ông Việt Nam để tìm kiếm gia đình cho Phoebe.

Người này tìm được vợ chồng chủ tiệm xe, khi đó đã ngoài 90 tuổi, trí nhớ không còn tốt. Một số ký ức của họ không khớp với thông tin trong biên bản của công an. Một số nhân chứng khác thì đã qua đời. Quá trình liên hệ, tìm kiếm kéo dài khoảng một tháng nhưng đi vào ngõ cụt.

Cô gái gốc Việt lúc nhỏ.

"Sau khi nói chuyện với cặp vợ chồng chủ tiệm xe từng chăm sóc tôi mà không thu được manh mối nào khả thi, người tìm kiếm cho biết không thể làm gì thêm vì bố tôi có một cái tên quá phổ biến. Lúc đó, dù có muốn tiếp tục, tôi cũng không biết tin tưởng ai khác để nhờ cậy", cô gái gốc Việt nói.

Tốt nghiệp đại học, cô gái gốc Việt làm nghề chăm sóc thú cưng và theo đuổi đam mê ca hát. Nỗi ám ảnh về cội nguồn và những tổn thương thời thơ ấu khiến Phoebe có một đời sống tinh thần không mấy dễ dàng. Việc làm bạn với những chú vẹt, mèo, cún cưng giúp cô nguôi ngoai phần nào.

Mùa hè 2024, con mèo ở bên cô 7 năm bị tai nạn qua đời, đến tháng 9, một chú vẹt cưng bị ốm không qua khỏi, cô thấy cuộc sống rơi vào bế tắc. Mong ước thoát khỏi sự cô đơn và nỗi đau thôi thúc cô đi tìm người thân lần thứ hai.

Đầu tháng 11/2024, Phoebe chia sẻ câu chuyện của mình lên các nhóm Facebook, gửi thông tin đến một chương trình tìm kiếm trên truyền hình Việt Nam, đồng thời mua 2 bộ xét nghiệm ADN và đăng tải dữ liệu ADN của mình lên các dịch vụ tìm kiếm người thân.

Một tháng sau, cô nhận được thông báo từ một công ty sinh học có dịch vụ tìm kiếm người thân. Công ty này cho biết, dựa trên ngân hàng dữ liệu ADN, họ đã tìm ra chị gái của cô.

Phoebe vội vàng nhập tên vào thanh tìm kiếm trên Facebook. Khi màn hình hiện ra những bức ảnh đầu tiên, Phoebe thấy như đang nhìn chính mình qua gương bởi người chị giống mình như đúc.

Song, niềm vui với Phoebe thật ngắn ngủi. Cô háo hức được giãi bày lòng mình với người chị ruột, nhưng phía người chị lại rất dè dặt. "Khi trò chuyện qua tin nhắn, chị ấy nghi ngờ tôi và gần như không chia sẻ bất cứ thông tin nào với tôi", Phoebe nhớ lại.

Phoebe cùng cha mẹ nuôi và thú cưng của cô hồi năm 2012.

Người chị gái này sau đó còn chặn kết nối Phoebe trên Facebook. May mắn trước khi bị chặn, Phoebe kịp đọc được một thông tin quan trọng người chị đăng trên trang cá nhân và hiểu ra, chị của mình cũng đã được cho làm con nuôi.

"Chị ấy viết rằng, mẹ là một nông dân nghèo, trồng lúa ở miền Bắc và đã để lại chị tại một trại trẻ mồ côi. Chị sinh năm 1993 và được nhận nuôi khi 18 tháng tuổi", Phoebe kể.

Phản ứng khó hiểu của người chị khiến Phoebe tổn thương suốt một thời gian dài. Đây không phải là nỗi buồn duy nhất cô phải đối mặt trên hành trình tìm người thân.

Cô gái kể, khi cô đăng tải thông tin tìm kiếm người thân lên mạng xã hội, cô nhận về rất nhiều lời động viên và lời chúc may mắn. Một số người Việt Nam và những người được nhận nuôi từ các quốc gia châu Á khác bày tỏ sự đồng cảm, đưa ra lời khuyên và gợi ý hữu ích, khiến cô vô cùng trân trọng.

Tuy nhiên, dưới nhiều bài đăng cũng xuất hiện không ít bình luận ác ý, thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc. Nhiều người gay gắt cho rằng, Phoebe không có ý nghĩa gì với cha mẹ của cô, cô chỉ là con số 0, là đứa trẻ bị bỏ rơi... Những bình luận vô cảm khiến lòng cô đau thắt.

"Tôi nghĩ, những người không phải con nuôi sẽ không hiểu được cảm giác muốn biết gốc gác, cội nguồn. Tôi tin rằng, cha bỏ rơi tôi vì điều kiện kinh tế lúc đó quá khó khăn", Phoebe nói.

Cú sốc khi gặp kẻ lừa đảo và lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng

Dù phải đối mặt với sự thù ghét, thái độ chối bỏ của người chị có chung dòng máu, cô gái gốc Việt vẫn tiếp tục tìm kiếm gia đình.

Cách đây 2 tháng, một người tình cờ đọc được bài đăng của cô và ngỏ ý giúp đỡ. Người này nói rằng, anh ta quen một người biết tiếng Việt. Người biết tiếng Việt quen cha của cô. Sau nhiều nỗ lực kết nối, Phoebe nhận được tin về một người tự nhận là cha của cô.

Vì quá kỳ vọng, cô đã chia sẻ một số thông tin cá nhân của mình nhưng sau đó nhận ra mình đang đối diện với một kẻ lừa đảo.

Cô gái gặp không ít tổn thương trong quá trình tìm người thân.

"Tôi bắt đầu nghi ngờ khi người kết nối đưa ra những câu hỏi quá riêng tư khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Người tự nhận là cha tôi lại từ chối không gặp mặt hay kết nối với tôi khiến tôi khá sốc.

Nhờ một nguồn tin đáng tin cậy, tôi đã tìm hiểu được rằng, người tự nhận là cha tôi thực ra biết tiếng Anh và có khả năng nhắn tin bằng tiếng Anh. Điều mà tôi nghĩ người cha thật của tôi không thể làm được", Phoebe kể.

Sau khi chắp nối các thông tin, Phoebe nhận ra, đó chỉ là màn kịch do một người dựng lên. Kẻ lừa đảo đã đóng cùng lúc các vai: Người kết nối - người biết tiếng Việt - cha của cô.

Cô gái cho rằng, kẻ lừa đảo đang cố đánh cắp thông tin cá nhân của cô nhằm thực hiện hành vi gian lận danh tính. Việc gặp phải những kẻ lừa đảo khiến Phoebe thêm một lần đau lòng. Cô không hiểu tại sao có những người lại cố tình lợi dụng hoàn cảnh éo le của người khác để thực hiện những hành vi xấu.

Hiện tại, điều mà Phoebe kỳ vọng nhất là cha cô vẫn còn sống. Một ngày nào đó, người thân của cô ở Việt Nam sẽ nhận ra câu chuyện của cô, nhớ đến cô và đón nhận cô với vòng tay rộng mở.

"Chị gái đã làm tôi tổn thương, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó chị ấy sẽ thay đổi, chấp nhận tôi là em gái và cùng tôi tìm cha và các người thân khác", cô gái nói.

Phoebe kiên trì tìm kiếm người thân suốt một thời gian dài.

Trò chuyện với phóng viên, Phoebe mong muốn nhận được sự trợ giúp của độc giả và hy vọng báo Dân trí trở thành cầu nối để cô tìm được gia đình của mình.

Dân trí xin đăng tải nguyên văn lời nhắn nhủ của Phoebe Nguyen:

"Gửi cha hoặc bất kỳ người thân nào của con. Con hy vọng cha và mọi người sẽ đọc được bài viết này và nhận ra bức ảnh hồi bé của con. Con đang tìm kiếm cha và mọi người.

Trong con luôn ẩn chứa một nỗi đau. Con khao khát từng ngày muốn biết mình là ai, mình giống ai. Con rất buồn khi phát hiện ra người giả mạo cha, nhưng con cũng rất vui bởi hy vọng cha mình có thể vẫn còn sống, cha không chối bỏ con và sẽ chấp nhận con là con gái của cha.

Con cũng mong bất cứ ai đọc được câu chuyện này hãy lan tỏa thông tin tìm kiếm: Người cha là Nguyễn Anh Dũng, ông hiện giờ khoảng 60 tuổi và có thể sống hoặc ở gần Phú Thọ. Hai con gái của ông sinh năm 1993 và 1994, trở thành con nuôi tại Mỹ.

Vợ ông là nông dân, qua đời trong một vụ tai nạn. Trong biên bản sự việc ghi con là Nguyễn Thanh Phương, song một số giấy tờ lại ghi là Nguyễn Thanh Hương. Hãy chia sẻ giúp. Trân trọng cảm ơn!".

Bạn đọc có bất cứ thông tin về gia đình ở Việt Nam của Phoebe Nguyen (hay Nguyễn Thanh Phương - Nguyễn Thanh Hương) xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của báo điện tử Dân trí. Hotline Hà Nội: 0973-567-567 Hotline TPHCM: 0974-567-567 Email: info@dantri.com.vn

Ảnh: Nhân vật cung cấp