Bị bạn trai ép xăm hình khắp mặt, người phụ nữ cố xóa vết ám ảnh

Người phụ nữ tại Hà Lan được xác định với tên gọi Joke là nạn nhân của hành vi bạo hành nghiêm trọng, khi bị bạn trai ép xăm hơn 250 hình lên khắp cơ thể bằng chiếc máy xăm giá rẻ mua trên mạng.

Theo tổ chức Spijt van Tattoo (Hối hận vì xăm), trong suốt nhiều năm, kẻ bạo hành liên tục ép buộc nạn nhân xăm lên người. Gần 90% diện tích cơ thể cô bị phủ kín vết mực, phần nhiều trong số đó là tên hoặc chữ cái viết tắt tên của bạn trai, kèm những thông điệp mang tính đánh dấu “sở hữu”.

Andy Han, đại diện tổ chức nói trên cho biết, nhiều hình xăm được thực hiện tại những vị trí mà hắn cho rằng đã bị người đàn ông khác chạm vào, như ngực và mông. Đó là biểu hiện rõ ràng của sự kiểm soát và chiếm hữu.

Nạn nhân từng xuất hiện trong hình ảnh gây quỹ với khuôn mặt gần như bị phủ kín bởi mực xăm đậm. Tuy nhiên, ở những hình ảnh gần đây, diện mạo của cô đã thay đổi đáng kể khi phần lớn hình xăm đã được loại bỏ.

Cơ thể người phụ nữ Hà Lan bị phủ kín hình xăm và đang dần được xóa bỏ (Ảnh: Nypost).

Tổ chức Spijt van Tattoo đã kêu gọi được hơn 35.000 USD (hơn 900 triệu đồng) để hỗ trợ Joke. "Cô ấy hy vọng có thể loại bỏ hoàn toàn các hình xăm vào cuối năm nay", đại diện tổ chức cho biết.

Joke không phải là trường hợp cá biệt mà là một trong nhiều phụ nữ bị bạo hành theo cách tương tự tổ chức này đang hỗ trợ.

Theo chia sẻ, sau thời gian dài bị theo dõi, đe dọa và khống chế, Joke đã rơi vào trạng thái tê liệt cảm xúc, tìm đến rượu và chất kích thích. Cô thậm chí dần mất khả năng tự bảo vệ bản thân.

Theo Andy Han, bất kỳ người bình thường nào cũng hiểu rằng không ai tự nguyện xăm ở những vị trí như gần mắt, trên mũi hay trên tai. Tuy nhiên, việc chứng minh yếu tố ép buộc trong trường hợp này gặp nhiều khó khăn về mặt pháp lý khi tên bạn trai cho rằng nạn nhân đã đồng thuận.

Hiện Joke đã bắt đầu các liệu trình xóa xăm và dần lấy lại cuộc sống. Phần kinh phí còn lại từ chiến dịch gây quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân chịu bạo lực gia đình khác.

Joke thậm chí còn lên tiếng để động viên những nạn nhân khác. Cô nói: “Người từng chịu tổn thương sâu sắc vẫn có thể đứng dậy. Nếu tôi làm được, người khác cũng có thể".