Trải nghiệm chăn vịt ở Việt Nam, 2 khách Tây xăm hình vịt lên chân gây sốt

Mới đây, đoạn video ghi lại trải nghiệm của 2 du khách nước ngoài tên Ollie và Rim tại một trang trại vịt ở Việt Nam thu hút sự chú ý. Trong video, cả hai vừa trò chuyện vừa tham gia các hoạt động tương tác cùng đàn vịt, mang đến không khí vui nhộn và gần gũi.

Đến trang trại vịt, Ollie và Rim xuất hiện với trang phục giản dị, đội nón lá, hào hứng hóa thân thành những người nông dân thực thụ.

Cả hai cho biết, đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ nhất của họ tại trang trại vịt thuộc Làng du lịch Bồng Lai (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị).

Khách Tây hào hứng khi đến trang trại vịt (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi đặt chân đến khu trang trại, 2 du khách tỏ ra thích thú trước khung cảnh làng quê yên bình với những vật nuôi quen thuộc như gà, trâu, vịt… Không gian mộc mạc, khiến cả hai liên tục bày tỏ sự hào hứng.

Đặc biệt, trải nghiệm tại trang trại vịt khiến Ollie và Rim không giấu được sự phấn khích. Trước mắt họ là đàn vịt hơn 100 con nối đuôi nhau chạy thành hàng. Tại đây, cả hai được trực tiếp trải nghiệm công việc chăn vịt đúng nghĩa như cho vịt ăn thóc, vui đùa cùng đàn vịt và tận hưởng dịch vụ "massage vịt" độc đáo.

Cặp đôi thích thú chia sẻ khoảnh khắc được đàn vịt vây quanh (Ảnh: TikTok nhân vật).

Dưới sự hướng dẫn của quản lý trang trại, cả hai rải thóc xuống đất và ngay lập tức đàn vịt ùa đến tranh nhau ăn. Khung cảnh náo nhiệt, gần gũi ấy khiến Ollie và Rim không giấu được sự thích thú.

Sau khi cho vịt ăn, Ollie và Rim được hướng dẫn trải nghiệm dịch vụ "massage vịt". Theo đó, hướng dẫn viên rải một nắm thóc lên chân 2 du khách, ngay lập tức hàng chục chú vịt vây quanh và mổ lên chân họ, tạo sự thích thú.

Ollie hào hứng chia sẻ cảm giác vừa nhột vừa vui khi những chiếc mỏ vịt liên tục chạm vào da: "Cảm giác nhột nhột, lông vịt mềm mại chạm vào da thực sự rất thú vị. Tiếng kêu cạp cạp của cả đàn vịt khiến chúng tôi không thể nhịn cười. Đây là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ với tôi".

Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn thử nằm dài trên mặt phẳng để đàn vịt vây quanh, mổ thóc khắp người. Khoảnh khắc này khiến Ollie và Rim cười không ngớt vì sự "tấn công" của đàn vịt. Sau đó, họ còn thoải mái chụp ảnh, bế vịt trên tay để lưu giữ kỷ niệm.

"Chúng tôi không thể giữ một chú vịt nào trên tay quá lâu cả. Thật sự đây là trải nghiệm rất mới lạ và chúng tôi vô cùng thích nó. Suốt thời gian đó, cả hai chúng tôi đều cười không ngừng. Cảm giác vừa nhột, vừa mềm mại, vừa buồn cười đến mức không thể kiểm soát được", Rim chia sẻ.

Họ trải nghiệm dịch vụ được vịt massage chân (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là sau khi rời trang trại, Ollie và Rim đã quyết định ghé một tiệm xăm để lưu lại kỷ niệm bằng cách xăm hình chú vịt đội nón lá lên chân.

Trong lúc chờ hoàn thiện hình xăm, cả hai không giấu được sự háo hức và vui vẻ. Rim chia sẻ ngắn gọn: "Tôi rất vui vì được làm điều này".

Cả hai xăm hình ảnh chú vịt lên chân sau khi rời trang trại (Ảnh: TikTok nhân vật).

Hình ảnh chú vịt đội nón lá trên hình xăm được 2 khách Tây chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng đây là cách lưu giữ kỷ niệm vừa độc đáo, vừa thể hiện tình cảm đặc biệt mà họ dành cho trải nghiệm tại Việt Nam.

Trong video, Ollie còn hài hước nói: "Có thể tôi sẽ thành lập một trang trại vịt của riêng mình".

Cả hai cũng dành nhiều lời khen cho người dân tại trang trại, bởi sự thân thiện, cởi mở và vui vẻ của mọi người chính là điều khiến họ cảm thấy gần gũi và muốn quay trở lại.