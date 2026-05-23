Cái kết của chủ ngôi nhà ở Trung Quốc quyết cố thủ tại khu vực bị giải tỏa

Từ năm 2018, chính quyền thành phố Hưng Nghĩa tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) cho san bằng hầu hết các công trình trong làng, trừ ngôi nhà của anh Trần Thiên Minh.

Mục đích giải phóng mặt bằng nhằm triển khai xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng rộng hơn 320ha tại địa phương, nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ.

Trần Thiên Minh bên ngôi nhà 10 tầng chắp vá của mình (Ảnh: AFP).

Giới chức cam kết đền bù cho những hộ dân bị giải tỏa, nhưng gia đình anh Trần từ chối. Anh khẳng định sẽ bảo vệ ngôi nhà gỗ được ông nội xây trên nền đá từ những năm 1980 đến cùng.

Không lâu sau, lần lượt hàng xóm của anh Trần đều chuyển đi. Một mình Trần ở lại nhà suốt 2 tháng không rời đi vì sợ chủ đầu tư tới phá dỡ vào ban đêm.

Sáu tháng sau, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng bất ngờ bị hủy. Kể từ đó, Trần cải tạo nhà bằng nhiều vật liệu có sẵn như dây cáp cũ, bàn ghế hỏng, tấm tôn han rỉ để dựng thành nhà chắp vá cao 10 tầng.

Thời điểm này, đây là căn nhà cuối cùng còn sót lại trong khu vực khi những người hàng xóm đều chuyển tới sống ở khu chung cư mới cách đó tầm 5km.

Tòa nhà nằm giữa những bãi cỏ cao quá gối, trông chênh vênh. Các căn phòng gỗ màu đỏ sẫm được chồng các tầng lên nhau theo kiểu kim tự tháp, càng lên cao càng nhỏ dần, dường như chỉ được giữ lại nhờ những sợi dây kéo từ đỉnh xuống mặt đất.

Người đàn ông ở phòng ngủ của căn nhà (Ảnh: News).

Bên trong công trình cũng khiến nhiều người thót tim. Trần nhà được chống đỡ bằng các cột điện cũ tái chế, dây điện và ổ cắm lòng thòng trên các thanh xà thấp. Những thùng chứa nước mưa được tận dụng để hỗ trợ chịu lực. Các cầu thang tự chế nối giữa các tầng cực kỳ dốc và hầu như không có tay vịn.

Tuy nhiên điều này không khiến chủ nhà thấy bất tiện.

Đứng ở tầng 9 của căn nhà, Trần nhìn về phía những khu chung cư tiêu chuẩn kiên cố của hàng xóm ở phía xa. Anh cho rằng, ưu thế của tòa nhà là sự nổi bật nên thu hút rất đông người hiếu kỳ tới chiêm ngưỡng.

Ngôi nhà độc đáo tới mức không ít du khách tìm tới vùng nông thôn hẻo lánh của thành phố Hưng Nghĩa để chiêm ngưỡng. Nhiều người ví công trình giống như căn nhà "Hang Sóc" trong truyện Harry Potter.

Trong mắt nhiều người, có thể đây là công trình kỳ quái được chắp vá ngẫu hứng. Nhưng với anh Trần, ngôi nhà là biểu tượng cho sự quyết tâm được sống theo cách mình muốn.

Trần tiết lộ, anh phải chi khá nhiều tiền để bảo dưỡng công trình. Tổng chi phí vật liệu xây dựng khoảng 150.000 tệ (gần 550 triệu đồng), cộng thêm khoảng 30.000 tệ (hơn 110 triệu đồng) phí luật sư. Trong khi đó, phía chính quyền địa phương khẳng định, công trình xây dựng trái phép, không có giấy phép xây dựng.

Gia đình tuy không hoàn toàn ủng hộ nhưng dần chấp nhận sở thích kỳ lạ của anh. Cha mẹ đã quen với cảnh mỗi cuối tuần đều có người tò mò tìm đến tham quan.

Một số cư dân trong vùng cho rằng căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào và gia đình họ đang cố tình gây chú ý. Chính quyền địa phương cũng dựng biển cảnh báo nguy hiểm gần công trình.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo không tiếp cận gần công trình vì lý do an toàn (Ảnh: News).

Tuy nhiên cuộc giằng co cuối cùng đã tới hồi kết.

Ngày 18/5, Trần nhận được giấy thông báo cuối cùng từ Cục thi hành pháp luật hành chính, phối hợp cùng thành phố Hưng Nghĩa, yêu cầu chủ nhà phải rời khỏi công trình xây dựng trái phép trước 9h ngày 21/5.

Sau đó, chính quyền địa phương mất vài tiếng để phá dỡ toàn bộ ngôi nhà. Trước đó, các quan chức nhiều lần khẳng định về ngôi nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm.

"Tôi không trách bản thân vì không bảo vệ được nó, cũng không hối tiếc vì chẳng có ích gì", anh nói.

Ngày 22/5, người đàn ông 43 tuổi quay lại hiện trường ghi cảnh ngôi nhà nay chỉ còn đống vật liệu xây dựng ngổn ngang. Anh cho biết đang tìm kiếm luật sư với hy vọng mong manh.

"Nếu thắng kiện, tôi có cơ hội xây dựng lại nhà", anh nói.