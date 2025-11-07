Nghiên cứu bất ngờ về mối liên hệ giữa hình xăm và ung thư

Khi xăm hình, mực được đưa vào dưới da, cơ thể sẽ xảy ra phản ứng tương tự như bị virus hay vi khuẩn tấn công. Lúc này, các hạch bạch huyết sẽ được giải phóng để loại bỏ các tác nhân lạ là mực xăm ra khỏi cơ thể.

Thông thường, các đại tế bào trong hạch bạch huyết sẽ bao vây các tác nhân lạ, tiêu hóa và chuyển hóa chúng thành chất thải.

Tuy nhiên, mực xăm lại là thứ không thể chuyển hóa theo cách này. Ngay cả khi các tế bào chết đi và mực được giải phóng, các tế bào mới sẽ tiếp nhận lại mực, lặp lại chu trình và giữ cho hình xăm tồn tại vĩnh viễn.

Để xác định mối quan hệ này, các nhà khoa học chủ yếu quan tâm đến các thành phần tạo nên mực xăm, theo Men's Health. Màu đen phổ biến trong mực xăm thường sử dụng muội than, một thành phần được chứng minh là có khả năng gây ung thư trong trường hợp hít phải quá nhiều.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về muội than lại tập trung vào ảnh hưởng khi con người hít phải, thay vì đưa vào cơ thể như trong trường hợp mực xăm.

Mực xăm đen có chứa muội than, một chất được chứng minh có khả năng gây ung thư phổi nếu hít vào quá nhiều (Ảnh minh họa: Unsplash).

Mực xăm cũng chứa các hóa chất gọi là hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Chúng được coi là chất gây ung thư vì có khả năng gây đột biến DNA thành tế bào ung thư. Ngoài PAH, mực xăm màu còn chứa một hóa chất gây ung thư khác gọi là amin thơm và các kim loại nặng như chì và niken.

Đầu năm nay, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người có hình xăm - đặc biệt là những người có hình xăm lớn hơn lòng bàn tay - có nguy cơ mắc ung thư hạch và ung thư da cao hơn những người không xăm.

Một nghiên cứu riêng biệt cũng ước tính nguy cơ mắc ung thư hạch cao hơn 21% ở những người có hình xăm so với những người không có.

Mặc dù vậy, cũng có những nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa hình xăm và ung thư.

Gần đây nhất, một nghiên cứu vào tháng 8 đã gây xôn xao dư luận với tuyên bố táo bạo nhất từ ​​trước đến nay: xăm nhiều hơn có thể bảo vệ bạn khỏi ung thư da.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.000 người và phát hiện ra rằng những người có 4 hình xăm trở lên có nguy cơ mắc ung thư hắc tố thấp hơn so với những người có 3 hình xăm hoặc không có hình xăm nào. Nhóm này cũng cho biết, nguy cơ mắc ung thư hắc tố giảm đáng kể nếu người tham gia xăm hình lần đầu trước 20 tuổi.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn nhiều lỗ hổng. Các nhà khoa học cũng chưa chứng minh được hình xăm có khả năng bảo vệ người ta khỏi nguy cơ ung thư da hay chỉ là do chính những người này có thói quen bảo vệ da tốt hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng không xác định rõ vị trí hình xăm trên cơ thể và mức độ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời của chúng.

Do đó, việc hình xăm liệu có gây nguy cơ ung thư hay không đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Theo các nhà khoa học, mọi người trước khi xăm hình nên dành thời gian để tìm hiểu về loại mực xăm sẽ đưa vào cơ thể. Ngoài ra, điều quan trọng hơn là chỉ xăm hình ở những nơi uy tín, sạch sẽ.