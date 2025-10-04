Bà lão đạp xe 5km, góp 20kg gạo giúp đồng bào bị ngập lụt

Sáng 4/10, Đại úy Nguyễn Trọng Giang, Trưởng Công an xã Nghĩa Hành (Nghệ An), cho biết, bản thân xúc động ứa nước mắt khi tiếp nhận món quà cứu trợ nhân dân vùng lũ từ bà Trần Thị Quế (SN 1953, trú tại xóm Đông Du, xã Nghĩa Hành).

Khoảng hơn 17h ngày 3/10, bà Quế đến trụ sở Công an xã đóng góp 20kg gạo gửi bà con trong xã đang bị ngập lụt.

Bà Quế đạp xe gần 5km mang theo 20kg gạo giúp đỡ nhân dân vùng ngập lũ (Ảnh: Trọng Giang).

“Nhà tôi cũng bị ngập nhưng hôm nay nước rút rồi, có thể đạp xe đi được. Tôi không có gì nhiều, xin góp 20kg gạo, nhờ các cháu gửi tới bà con ta đang bị ngập lụt”, cụ bà vừa nói, vừa dùng chiếc khăn cũ sờn lau mồ hôi ướt đẫm trán.

Để đến được trụ sở Công an xã Nghĩa Hành, bà Quế đã phải vượt chặng đường dài gần 5km, cùng túi gạo được cột chắc chắn phía sau xe.

“Thực sự khi đón nhận món quà đặc biệt này, bản thân tôi rất xúc động, thương bà Quế, thương bà con nhân dân trong xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

20kg gạo trong thời điểm này không chỉ mang ý nghĩa về sự giúp đỡ vật chất đơn thuần, mà cao hơn nữa là tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của chính người dân vùng lũ”, Đại úy Giang chia sẻ.

Công an xã Nghĩa Hành dùng cano di chuyển để tiếp tế nhân dân các xã bị chia cắt, cô lập (Ảnh: Trọng Giang).

Theo Trưởng Công an xã Nghĩa Hành, sau cơn bão Bualoi, nước sông Con dâng cao đã khiến 17/21 xóm trên toàn xã bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu.

Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khác, Công an xã Nghĩa Hành căng sức triển khai công tác cứu nạn, di dời người, tài sản cho nhân dân và vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

Đến ngày 3/10, nước lũ bắt đầu rút, công an xã đã có thể tiếp cận, hỗ trợ người dân bằng đường bộ.