5 động tác yoga đơn giản giúp giảm hiệu quả các cơn đau đầu

Khi bị đau đầu, chúng ta thường tìm đến thuốc giảm đau hay uống các loại trà thảo dược. Nhưng mấy ai biết rằng yoga cũng có thể giúp giảm những cơn đau phiền phức này?

Dưới đây là 5 động tác yoga mà bạn có thể thực hành khi bị đau đầu.

Tư thế em bé (Balasana)

Tư thế em bé là một động tác tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng từ phần trên của cơ thể, giúp mở rộng vai, lưng và cột sống, từ đó tăng lưu thông máu đến đầu.

Hơn nữa, bằng cách đặt trán xuống mặt đất, các điểm áp lực trên trán sẽ được kích hoạt, giúp giảm nhẹ triệu chứng đau nửa đầu và đau đầu.

Cách thực hiện động tác em bé:

Bước 1: Ngồi trên gót chân, đầu gối cách nhau một khoảng, đặt bàn tay xuống mặt thảm.

Bước 2: Giữ nguyên hông, đặt trán tiếp xúc với thảm. Duỗi cánh tay căng về phía trước và hít thở đều.

Bước 3: Hít thở sâu, đều đặn và vươn tay về phía trước, hai bên cơ thể hoặc dưới trán.

Tư thế cúi gập người (Uttanasana)

Tư thế cúi gập người đánh thức hệ thần kinh bằng cách lưu thông máu lên não và giúp thư giãn tâm trí. Đây là một trong những động tác đơn giản có thể giảm các cơn đau đầu.

Cách thực hiện động tác cúi gập người:

Bước 1: Đứng hai chân rộng bằng hông.

Bước 2: Cúi người về phía trước, cố gắng gập từ hông và thả lỏng đầu xuống sàn. Nếu không thể chạm tay xuống sàn, hãy sử dụng gạch yoga hoặc bất cứ đồ vật gì để hỗ trợ.

Tư thế chó úp mặt (Adho Mukho Svanasana)

Khi thực hiện động tác chó úp mặt, trái tim sẽ ở vị trí cao hơn đầu, nhờ đó mà trọng lực tăng lưu lượng và cải thiện tuần hoàn máu.

Do đó, tư thế này có thể hạn chế các chứng đau đầu, mất ngủ hoặc thiếu máu lên não.

Cách thực hiện động tác chó úp mặt:

Bước 1: Quỳ bằng hai tay và hai chân, 2 đầu gối ngang bằng hông, 2 tay mở rộng bằng vai và các ngón tay xòe rộng, cố định trên mặt sàn.

Bước 2: Dồn lực xuống 2 bàn tay, ép chặt tay xuống sàn và từ từ nâng đầu gối lên.

Bước 3: Duỗi thẳng chân, gót chân hướng xuống mặt sàn.

Bước 4: Kéo căng phần chân và lưng hết mức có thể, đặt đầu vào giữa 2 cánh tay và cơ thể tạo thành hình tam giác.

Tư thế lộn ngược (Viparita Karanti)

Đây là tư thế yoga mà bạn nằm ngửa và gác chân lên tường, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm căng thẳng và tăng lưu thông máu đi khắp cơ thể.

Động tác này có thể giảm đau đầu đáng kể chỉ trong vài phút.

Cách thực hiện động tác lộn ngược:

Bước 1: Nằm thẳng trên một tấm thảm dưới sàn nhà hoặc trên giường cạnh tường.

Bước 2: Đưa chân lên và dựa thẳng vào tường. Để hông gần tường nhất có thể, cơ thể tạo thành hình chữ "L".

Tư thế nghiêng đầu kéo giãn cổ

Cổ thường là nơi bắt đầu của cơn đau đầu căng thẳng. Chính vì thế, việc kéo giãn cổ bằng một bài tập yoga cơ bản là rất quan trọng.

Bước 1: Ngồi thẳng lưng.

Bước 2: Tay phải chạm đất, tay trái đặt bên phải đầu rồi kéo nhẹ, hít thở đều và chậm.

Bước 3: Làm tương tự với bên phải.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5000 người góp phần tạo nên kỷ lục

Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối….

Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https://f5yoga.dantri.com.vn/

Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID: https://id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn