Mất mạng, đau đớn suốt hai tháng vì nâng mông giống Kim Kardashian

Trang Marca đưa tin, người mẫu Lygia Fazio (đến từ Brazil) vừa qua đời ở tuổi 40 do gặp biến chứng sau khi phẫu thuật nâng mông. Đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong vì "dao kéo".

Xu hướng BBL của giới trẻ

Theo lời kể của bạn Lygia Fazio, cô là người theo "chủ nghĩa hoàn hảo", luôn tìm cách khiến mình xinh đẹp hơn. Tuy nhiên lần này, cô gặp phải bác sĩ tay nghề kém nên đã không qua khỏi.

Nữ người mẫu trải qua hai lần độn mông vào năm 2013 và vài năm gần đây. Trong lúc thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, bác sĩ bơm chất làm đầy silicone và PMMA (nhựa dẻo trong suốt) vào vòng ba của cô.

Người mẫu Lygia Fazio qua đời sau hai lần phẫu thuật nâng cấp vòng ba (Ảnh: Mirror).

Viện nghiên cứu National Institutes of Health (Mỹ) cho biết, PMMA ít gây ra tác dụng phụ và là sự lựa chọn tốt nhất để nâng mông. Nhưng trong trường hợp của Fazio, chất làm đầy lan ra khắp cơ thể khiến cô bị nhiễm trùng nặng.

Xu hướng nâng mông kiểu Brazil (BBL) là một quá trình làm đẹp. Trong đó, chất béo được hút ra khỏi cơ thể và tiêm vào vòng ba nhằm tăng kích thước và hình dáng.

Theo Luxury Lifestyle Magazine, đây là một trong những phương pháp được quan tâm nhất năm 2022 nhờ "hiệu ứng Kardashian". BBL từng trở thành trào lưu làm đẹp được đông đảo phụ nữ ưa chuộng.

Gia đình Kardashian làm "bùng lên" tiêu chuẩn thân hình đồng hồ cát. Trong đó, vòng một và vòng ba đồ sộ, còn vòng eo nhỏ đến khó tin. Không thể phủ nhận, họ gặt hái vô số thành công nhờ thân hình bị chỉ trích phi thực tế này.

Ước muốn sở hữu vòng ba căng tròn không còn xa lạ với phái đẹp, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều người không ngần ngại thực hiện phương pháp BBL để trở nên quyến rũ hơn.

Để có được vòng ba hấp dẫn như mong muốn, các cô gái phải trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn với chi phí không hề rẻ. Một số người cho biết, BBL giống như việc trải qua "cơn đau gấp 10 lần đau đẻ".

Nhiều cô gái chấp nhận trải qua đau đớn để có được vòng ba hấp dẫn như ý muốn (Ảnh: Radar Online).

Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được kết quả như mong đợi. Khi sự phát triển của BBL bắt đầu tăng lên, nhiều bạn trẻ dại dột "trao thân" cho phương pháp tiêm giá rẻ, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Một cô gái đến từ Mỹ chia sẻ, cô từng phẫu thuật nâng cấp vòng ba bằng loại chất liệu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc. Kết quả, cô phải chịu đựng sự đau đớn suốt hai tháng và nhập viện vì dị ứng thuốc.

"Vòng ba giả" sau khi phẫu thuật không cho phép cô nằm ngửa. Thậm chí, cô phải kê thêm đệm dưới mông lúc ngồi làm việc.

Nhiều trường hợp tương tự từng xảy ra. Năm ngoái, một bạn trẻ đến từ Anh cũng là nạn nhân của phẫu thuật nâng mông.

Việc xì túi độn mông khiến vòng ba của cô bị chảy xệ và không còn hấp dẫn như trước.

"Nâng cấp vòng ba" và hậu quả khó lường

Trào lưu BBL nở rộ trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, xu hướng này dần thay đổi vì các ca nâng mông kiểu Brazil không thực sự an toàn.

Có hơn 520.000 người thực hiện các thủ thuật nâng mông (bao gồm cả BBL) vào năm 2021. Theo thống kê của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, con số này tăng 40,5% so với năm 2017, nhưng đang có xu hướng giảm dần.

Một bác sĩ phẫu thuật BBL hàng đầu tại California (Mỹ) cho biết, cứ 3.000 người phẫu thuật sẽ có một trường hợp tử vong. Trong khi đó, Thư viện Y học quốc gia Mỹ năm 2020 chỉ ra rằng, tỷ lệ tử vong do BBL là 1/20.000 người.

Với những con số trên, BBL bị liệt vào danh sách phương pháp phẫu thuật rủi ro bậc nhất thế giới.

Giới trẻ ngày nay không còn chạy theo "mốt" BBL bởi sự nguy hiểm của nó (Ảnh: Page Six).

Theo New York Post, sự nguy hiểm của BBL là lý do khiến nhiều cô gái ở New York (Mỹ) thực hiện phẫu thuật "đảo ngược BBL", hay còn gọi là loại bỏ chất độn khỏi vòng ba.

Ryan Neinstein - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Manhattan (Mỹ) - đã nhận được nhiều cuộc gọi từ những bệnh nhân muốn phẫu thuật "đảo ngược BBL".

Vị bác sĩ chia sẻ: "Họ không thể thoải mái dạo phố với cơ thể trông như nhân vật hoạt hình. Thông thường, tôi phải thu nhỏ, siết mông và tạo hình vùng lân cận trên cơ thể bệnh nhân để trông tổng thể được hài hòa, cân đối hơn".

Nhận thức được sự nguy hiểm của phương pháp BBL, giới trẻ không còn quá ưa chuộng phẫu thuật để có vòng ba quá khổ. Do đó, xu hướng này dần hạ nhiệt trong thời gian gần đây.