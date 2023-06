6 tư thế yoga giúp bạn thăng hoa trong tình dục

Chúng ta đều biết rằng yoga có rất nhiều lợi ích. Yoga không chỉ có tác dụng giảm căng thẳng tuyệt vời mà còn có thể giúp bạn giảm cân, cải thiện tiêu hóa và thậm chí lập trình lại DNA của bạn. Thực tế, lợi ích của yoga thậm chí còn tốt hơn chúng ta nghĩ.

Vì sao yoga lại tốt cho đời sống tình dục của bạn?

Theo Healthline, lợi ích chính của yoga là giảm căng thẳng. Các nghiên cứu cho thấy rằng tập yoga thường xuyên giúp giảm mức độ căng thẳng trong cơ thể bằng cách giảm mức cortisol. Căng thẳng gia tăng có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cơ thể và giảm ham muốn tình dục là một trong số đó.

Yoga cũng có thể giúp cải thiện chức năng tình dục tổng thể. Một nghiên cứu đã theo dõi 40 phụ nữ khi họ tập yoga trong 12 tuần. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người phụ nữ đã có sự cải thiện đáng kể trong đời sống tình dục nhờ tập yoga.

Đây là một cỡ mẫu nhỏ và chỉ có một nghiên cứu, nhưng mối liên hệ giữa yoga và đời sống tình dục tốt hơn là rất hứa hẹn.

"Yoga dạy bạn cách lắng nghe cơ thể và cách kiểm soát tâm trí," Lauren Zoeller, huấn luyện viên yoga tại Nashville, Tennessee, cho biết. Ngoài ra, yoga giúp tăng cường nhận thức và kiểm soát cơ thể.

Thực hành yoga thường xuyên giúp bạn nhận thức được thời điểm hiện tại, điều này rất quan trọng khi tìm cách thúc đẩy đời sống tình dục của bạn.

"Tình dục và yoga đều có lợi cho trạng thái thể chất, tinh thần và cảm xúc của bạn. Hãy học cách thực hành chúng thường xuyên để tiếp cận với cảm giác tuyệt đối nhất của bạn", Zoeller nói.

Các tư thế yoga cải thiện đời sống tình dục

Nếu bạn muốn tăng cường đời sống tình dục của mình, hãy thử áp dụng một số tư thế này trong bài tập yoga thường xuyên của bạn.

Tư thế con mèo - con bò

Đây là một tư thế yoga cơ bản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi tập tư thế này, bạn phải di chuyển cột sống từ vị trí uốn cong sang vị trí giãn rộng. Mỗi động tác luôn kết hợp với nhịp thở hít vào hoặc thở ra. Đây là tư thế yoga phù hợp cho những người mới bắt đầu.

Những tư thế yoga này giúp bạn nới lỏng cột sống và thư giãn. Điều này giúp giảm mức độ căng thẳng tổng thể của bạn và giúp bạn có tâm trạng tốt hơn.

Tư thế cây cầu (Setu Bandha Sarvangasana)

Tư thế này giúp củng cố sàn chậu của bạn. Tăng cường các cơ này giúp giảm đau khi quan hệ tình dục và thậm chí có thể làm cho "chuyện ấy" trở nên tốt hơn.

Em bé hạnh phúc (Ananda Balasana)

Đây là một tư thế thư giãn phổ biến, tư thế này kéo căng cơ mông và lưng dưới của bạn.

Bồ câu một chân (Eka Pada Rajakapotasana)

Có rất nhiều biến thể của tư thế bồ câu và tất cả chúng đều tuyệt vời để giúp kéo dài và mở hông của bạn. Hông chặt có thể khiến việc quan hệ tình dục không thoải mái và chúng cũng có thể khiến bạn không thể thử các tư thế quan hệ khác nhau.

Tập yoga ngoài trời cũng mang lại cho bạn nhiều cảm giác hứng khởi (Ảnh: BTC "F5 Yourself with Yoga").

Tư thế em bé (Balasana)

Tư thế này là một cách tuyệt vời để mở hông của bạn và tìm thấy sự thư giãn sâu mà không yêu cầu bạn phải có một cơ thể cực kỳ linh hoạt. Đây cũng là một tư thế nền tảng, nghĩa là bạn nên tập trung vào việc nghỉ ngơi và hít thở trong suốt tư thế. Điều này có thể giúp mọi căng thẳng và lo lắng tan biến.

Tư thế xác chết (Savasana)

Các buổi tập yoga thường kết thúc ở tư thế xác chết hoặc Savasana, và chắc chắn là có lý do chính đáng. Tư thế này giúp bạn thư giãn và học cách buông bỏ căng thẳng. Hãy nghĩ về nó như một buổi thiền nhỏ vào cuối buổi tập yoga của bạn để tăng cường sự thư giãn và nỗ lực phấn chấn của bạn.

Mặc dù một số tư thế yoga có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn ngay lập tức, nhưng thay đổi lớn nhất luôn là giảm căng thẳng. Điều này không chỉ mang lại nhiều lợi ích mà còn cho phép bạn thư giãn và tận hưởng tình dục. Và điều này thậm chí còn tuyệt vời hơn.

