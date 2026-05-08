Lộ giá bán “chát” của Sony Xperia 1 VIII

Dù đã mất chỗ đứng trên thị trường di động, Sony vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ thị trường này. Hãng vẫn đều đặn cho ra mắt các mẫu smartphone cao cấp hằng năm để cạnh tranh với các đối thủ.

Hình ảnh bản dựng bị rò rỉ cho thấy Xperia 1 VIII có sự thay đổi lớn trong thiết kế so với phiên bản cũ (Ảnh: OnLeaks).

Sau khi ra mắt Xperia 1 VII vào tháng 5 năm ngoái, hãng công nghệ Nhật Bản đã sẵn sàng cho ra mắt phiên bản nâng cấp Xperia 1 VIII.

Dù chưa được trình làng, thông tin của Xperia 1 VIII đã vô tình xuất hiện trên gian hàng trực tuyến của Amazon tại Đức và Vương quốc Anh.

Mặc dù Amazon đã nhanh chóng nhận ra nhầm lẫn của mình và xóa bỏ sản phẩm chưa được ra mắt, giới công nghệ cũng đã kịp thời ghi nhận các thông tin về chiếc smartphone thế hệ mới của Sony do Amazon chia sẻ.

Theo đó, Sony Xperia 1 VIII sẽ có mức giá lên đến 1.869 Euro (tương đương 2.197 USD) tại Đức và 1.728 bảng (tương đương 2.349 USD) tại Vương quốc Anh. Mức giá này cao hơn khoảng 30% so với giá khởi điểm của Xperia 1 VII ra mắt vào năm ngoái tại thị trường châu Âu.

Như vậy, Xperia 1 VIII sẽ tiếp tục nhắm đến phân khúc cao cấp, nhưng mức giá cao của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

Thông tin cấu hình chi tiết của Xperia 1 VIII cũng đã bị rò rỉ, với màn hình 6,5 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz. Bên trong sản phẩm là chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cao cấp nhất của Qualcomm, bộ nhớ RAM 12GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Sản phẩm được trang bị pin dung lượng 5.200 mAh, công suất sạc 35W.

Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera đều có độ phân giải 48 megapixel, bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele.

Đáng chú ý, Sony vẫn trang bị khe cắm thẻ nhớ và giắc cắm tai nghe 3,5mm cho chiếc smartphone của mình. Đây là những tính năng đã bị loại bỏ từ lâu trên các mẫu smartphone ngày nay.

Bản dựng cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của Xperia 1 VIII (Video: OnLeaks).

Điểm cải tiến đáng trông đợi trên Xperia 1 VIII chính là thiết kế. Nếu như các phiên bản Xperia trước đây đều có thiết kế khá tương đồng nhau với cụm camera đặt dọc, thì Xperia 1 VIII sẽ thay đổi cách bố trí cụm camera ở mặt lưng, với 3 ống kính được đặt trên một cụm nổi nhỏ.

Tuy nhiên, mặt trước của Xperia 1 VIII vẫn giữ nguyên phong cách như trước đây, với camera trước được đặt trên viền màn hình, thay vì đặt ngay bên trong màn hình như các mẫu smartphone khác.

Hiện mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Nhiều khả năng Xperia 1 VIII sẽ được ra mắt trong tháng 5 hoặc tháng 6.