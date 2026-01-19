YouTube ra mắt tính năng khóa Shorts về 0 phút

Cha mẹ có thể thiết lập thời gian xem video ngắn mỗi ngày (Ảnh: Google).

Theo YouTube, tính năng hẹn giờ Shorts được tích hợp trong các tài khoản được giám sát, cho phép phụ huynh giới hạn thời gian xem video ngắn theo ngày, thậm chí đặt về mức 0 phút trong những giai đoạn cần tập trung như mùa thi.

Hệ thống cũng hiển thị các thông báo toàn màn hình như “Hãy nghỉ ngơi” hoặc “Đến giờ đi ngủ”, mặc định áp dụng cho người dùng dưới 18 tuổi.

Song song với đó, YouTube giới thiệu “Bản thiết kế nội dung chất lượng cao”, theo đó hệ thống đề xuất sẽ ưu tiên các video mang lại cảm xúc tích cực, hỗ trợ học tập, mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa và có giá trị thực tiễn cho sự phát triển của thanh thiếu niên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân trí, đại diện YouTube cho biết nền tảng không theo đuổi mô hình giám sát bí mật, mà hướng tới tăng cường minh bạch và đối thoại giữa cha mẹ và con cái trong việc quản lý thói quen sử dụng nền tảng.

Về vấn đề “tiếng lóng” và ngôn ngữ bản địa, YouTube khẳng định kết hợp giữa công nghệ và đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ, tâm lý tại nhiều khu vực, trong đó có APAC, để nhận diện các nội dung gây hại.

Các tính năng mới dự kiến được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, vào cuối quý I.