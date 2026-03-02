Apple ra mắt iPhone 17e, iPad Air M4 tại Việt Nam

Trên trang web chính thức của Apple, công ty cho biết người dùng tại thị trường Việt Nam có thể đặt hàng iPhone 17e từ tối 4/3. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 11/3.

iPhone 17e có 3 phiên bản màu sắc khác nhau (Ảnh: Apple).

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Islands như phần lớn iPhone hiện tại.

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED. Mặt trước được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói.

iPhone 17e được trang bị bộ xử lý A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro.

Máy vẫn chỉ hỗ trợ một camera chính có độ phân giải 48MP. iPhone 17e hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C, có thể đạt 50% pin trong khoảng 30 phút. Sản phẩm này cũng được trang bị công nghệ sạc không dây MagSafe.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17e cung cấp 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng và hồng phai. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 18 triệu đồng cho bản 256GB và 24,5 triệu đồng cho bản 512GB.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố mẫu iPad Air thế hệ mới sử dụng chip M4. Mẫu máy này tập trung nâng cấp bộ xử lý và hiệu suất, trong khi các tính năng và thiết kế của máy gần như không đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

iPad Air M4 có 2 tùy chọn kích thước 11 inch và 13 inch (Ảnh: Apple).

“iPad Air mang đến cho người dùng nhiều cách thức hơn bao giờ hết để sáng tạo và làm việc hiệu quả, cung cấp hiệu năng mạnh mẽ và tính linh hoạt giúp họ biến ý tưởng thành hiện thực,” ông Bob Borchers, phó chủ tịch mảng tiếp thị Sản phẩm toàn cầu của Apple, chia sẻ.

Theo Apple, bộ xử lý M4 trên iPad Air mới nhanh hơn 30% so với iPad Air M3 và nhanh hơn tới 2,3 lần so với iPad Air dùng chip M1. Sản phẩm này cũng chuyển sang sử dụng modem 5G C1X do chính Apple sản xuất.

iPad Air M4 cung cấp 2 tùy chọn kích thước 11 inch và 13 inch, với 4 tùy chọn màu sắc khác nhau. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 16,69 triệu đồng cho bản 11 inch và 22,1 triệu đồng cho bản 13 inch.