Thực hư đoạn video bí ẩn có độ dài lên đến 140 năm trên YouTube

Đoạn video có tiêu đề “?” được chia sẻ bởi một kênh YouTube không có tên và không có bất kỳ nội dung nào, nhưng vẫn thu hút hơn 3,8 triệu lượt xem (Ảnh chụp màn hình).

Đoạn video, có tiêu đề chỉ là một biểu tượng “?”, được tải lên YouTube vào tuần trước bởi một tài khoản không hiển thị kênh, sử dụng tên @shinywr. Nội dung video hoàn toàn không có âm thanh hay hình ảnh, chỉ là một màn hình trắng kéo dài suốt thời lượng phát.

Phần mô tả của đoạn video cũng bí ẩn không kém, được viết bằng các ký tự Ả Rập mà dường như khi dịch ra sẽ có nghĩa “Hãy đến gặp tôi ở địa ngục”.

Điểm đặc biệt của đoạn video là thời lượng lên tới 1.234.567,5 giờ, tương đương hơn 140 năm, khiến việc theo dõi toàn bộ nội dung từ đầu đến cuối gần như không thể đối với một người xem.

Tuy nhiên, khi người dùng bấm vào xem, thời lượng hiển thị của đoạn video lại giảm xuống còn 12 giờ 34 phút 56 giây. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là giới hạn độ dài tối đa cho một video được đăng tải trên YouTube.

Dù không có nội dung cụ thể, đoạn video bí ẩn này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, video đã ghi nhận hơn 3,8 triệu lượt xem và hơn 38.000 lượt bình luận. Tài khoản @shinywr cũng thu hút hơn 217.000 người đăng ký theo dõi, dù kênh không đăng tải bất kỳ nội dung hình ảnh hay âm thanh nào.

Thông tin về tài khoản YouTube @shinywr đến nay vẫn là một ẩn số. Phần giới thiệu trên YouTube cho thấy tài khoản này được đăng ký từ tháng 7/2023 và được gắn nguồn gốc từ Triều Tiên. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của thông tin này.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những đoạn video gây chú ý nhờ thời lượng khác thường. Năm 2011, một người dùng YouTube có tên Jonathan Harchick từng đăng tải một video dài tới 596 giờ, song đoạn video này đã bị YouTube gỡ bỏ chỉ sau một thời gian ngắn.

Vì vậy, việc video của tài khoản @shinywr đến nay vẫn tồn tại trên nền tảng khiến nhiều người đặt dấu hỏi, thậm chí xuất hiện suy đoán cho rằng đây có thể là một thử nghiệm kỹ thuật do chính YouTube triển khai.