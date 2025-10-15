Windows 10 chính thức bị khai tử, kết thúc một “tượng đài” được yêu thích

Tròn 4 năm sau khi ra mắt Windows 11, Microsoft chính thức “khai tử” Windows 10 - một trong những phiên bản hệ điều hành được người dùng yêu thích nhất.

Hãng đã thông báo kế hoạch này từ năm 2021 và kể từ hôm nay, mọi bản cập nhật, nâng cấp và vá lỗi dành cho Windows 10 sẽ dừng hoàn toàn.

Sự kết thúc của Windows 10 khiến nhiều người dùng tiếc nuối, bởi cùng với Windows XP và Windows 7, đây là những “huyền thoại” từng được ca ngợi nhờ giao diện thân thiện, hoạt động ổn định và không đòi hỏi cấu hình quá cao.

Windows 10 chính thức bị “khai tử” khiến nhiều người dùng cảm thấy tiếc nuối (Ảnh: Getty).

Theo số liệu thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường StatCounter, tính đến tháng 9 năm nay, Windows 10 vẫn chiếm 40,5% thị phần người dùng Windows, chỉ kém hơn đôi chút so với 48,94% thị phần của Windows 11, điều này cho thấy nhiều người dùng vẫn chưa muốn chia tay Windows 10.

Đáng chú ý, dù Windows 7 đã chính thức bị ngừng hỗ trợ từ tháng 1/2020 nhưng đến nay, vẫn có 9,61% máy tính chạy Windows đang sử dụng hệ điều hành này.

Windows 10 bị “khai tử” sẽ ảnh hưởng thế nào đến người dùng?

Sau khi Windows 10 bị “khai tử”, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy tính của mình bình thường, nhưng sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp vá lỗi nào từ phía Microsoft. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính chạy Windows 10 sẽ phải đối mặt với các nguy cơ về bảo mật và có thể bị tin tặc khai thác các lỗ hổng để tấn công, xâm nhập.

Bên cạnh đó, một số phiên bản phần mềm trong tương lai sau khi cập nhật phiên bản mới sẽ không tiếp tục hỗ trợ Windows 10 vì những lý do bảo mật và hệ thống lỗi thời, khiến người dùng không thể tiếp tục sử dụng các phần mềm này hoặc chỉ sử dụng được phiên bản cũ, không khai thác được đầy đủ các tính năng.

Vậy làm thế nào để giảm thiểu những rủi ro về bảo mật có thể gặp phải? Giải pháp tốt nhất là nâng cấp lên phiên bản Windows 11 mới hơn của Microsoft.

Nâng cấp máy tính lên Windows 11 là giải pháp hiệu quả nhất sau khi Windows 10 bị ngừng hỗ trợ (Ảnh: Pinterest).

Tuy nhiên, Windows 11 lại đòi hỏi yêu cầu cao hơn về cấu hình, bao gồm bộ nhớ RAM tối thiểu 4GB, ổ cứng lưu trữ 64GB, hỗ trợ bộ xử lý bảo mật phần cứng (TPM 2.0)… đây là những tiêu chuẩn mà máy tính đời cũ khó có thể áp dụng được, đồng nghĩa với việc không thể nâng cấp lên Windows 11.

Nếu máy tính của bạn không đủ điều kiện để nâng cấp lên Windows 11, giải pháp là tiếp tục gắn bó với Windows 10 và chấp nhận những rủi ro về bảo mật có thể gặp phải, hoặc chọn mua một chiếc máy tính mới với cấu hình mạnh mẽ hơn và được cài đặt sẵn Windows 11.

Hai lưu ý quan trọng khi chọn mua máy tính mới là phải có bộ nhớ RAM tối thiểu 16GB và ổ cứng dạng SSD, thay vì dạng HDD truyền thống. 2 tùy chọn này sẽ giúp đảm bảo máy tính của bạn chạy Windows 11 mượt mà và có thể gắn bó với người dùng thêm nhiều năm.

Hiện tại các mẫu máy tính được trang bị ổ SSD và bộ nhớ RAM 16GB đang rất phổ biến trên thị trường với nhiều mẫu mã, thương hiệu và có mức giá “mềm”, giúp người dùng dễ tiếp cận.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể chuyển sang các hệ điều hành khác, chẳng hạn như Linux (mã nguồn mở) hoặc ChromeOS của Google. Tuy nhiên, việc cài đặt và sử dụng các nền tảng này đòi hỏi kiến thức công nghệ nhất định cùng thời gian làm quen với giao diện hoàn toàn khác biệt so với Windows.