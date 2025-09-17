Ý kiến trái chiều trước giờ Apple mở bán iPhone 17

Sau màn ra mắt của Apple ngày 10/9, người dùng trong nước đang chờ đợi iPhone 17 series chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19/9.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút mạnh khi là một trong các thị trường đầu tiên mở bán, sản phẩm mới cũng đối mặt nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh giá, màu sắc và thiết kế camera.

Giới công nghệ nhận định Apple đang tiếp tục đẩy mạnh khác biệt về nhận diện, nhưng không phải thay đổi nào cũng được đón nhận tích cực.