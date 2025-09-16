iPhone 17 Pro Max tăng giá tiền triệu dù chưa lên kệ

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ đang được các dân buôn chào bán với giá 43-45 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Mức giá trên cao hơn 5-7 triệu đồng so với giá bán niêm yết từ Apple.

Chưa lên kệ, iPhone 17 Pro Max đã bị đẩy giá lên cao tại thị trường chợ đen (Ảnh: CNN).

Các phiên bản 512GB hay 1TB cũng được đẩy giá lên cao hơn 7-8 triệu đồng. Nhiều dân buôn cam kết sẽ giao máy đến tay người dùng đặt mua vào ngày 19/9, cùng thời điểm máy chính hãng lên kệ.

Nguyên nhân chính khiến iPhone 17 Pro Max bị đẩy giá lên cao đến từ tình trạng khan hàng. Trước đó vào tối 12/9, Apple và các đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam đã mở cổng nhận đặt cọc trước dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air.

Ngay lập tức, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ. Điều đó cũng khiến cho thời gian giao hàng bị kéo dài hơn.

Trên thực tế, tình trạng khan hàng iPhone mỗi dịp mở bán đã diễn ra trong nhiều năm. Lợi dụng điều này, không ít dân buôn đã tìm cách gom hàng và đẩy giá bán sản phẩm cao hơn nhằm kiếm lợi.

Theo thống kê từ Thế Giới Di Động, hệ thống này đến nay đã nhận về hơn 109.500 khách đặt mua trong đó có hơn 94.000 đơn đã cọc. Nhiều đại lý khác như CellphoneS, Di Động Việt, Hoàng Hà Mobile, Minh Tuấn Mobile,... cũng thu hút hàng chục nghìn đơn đặt mua.

Phiên bản màu cam vũ trụ được khách hàng Việt quan tâm nhiều nhất (Ảnh: TechRadar).

"Thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro Max tiếp tục dẫn đầu về số lượng đặt trước, chiếm tỷ lệ cao nhất trong dòng sản phẩm mới. Tiếp theo là iPhone 17 Pro, iPhone 17 và cuối cùng là iPhone Air", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, lượng hàng cung ứng trong giai đoạn đầu sẽ chưa thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt khi năm nay Việt Nam là một trong những quốc gia trả hàng đầu tiên trên toàn cầu. Do đó, tình trạng cầu vượt cung nhiều khả năng là không thể tránh khỏi.

"Phần lớn khách hàng đặt cọc iPhone 17 Pro Max trong đợt đầu tiên quan tâm đến phiên bản màu cam vũ trụ. Xu hướng mua sắm này tương đồng với những năm trước", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.