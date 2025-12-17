Kinh tế tầm thấp: Xu hướng toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam

Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là hệ sinh thái kinh tế hoạt động trong không phận dưới 1.000m, gồm các hoạt động liên quan đến máy bay không người lái (UAV/Drone), phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL/Air Taxi), cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn.

Hợp tác để phát triển

Ngày 15/12, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội UAV Nhật Bản (JUIDA), mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thế hệ mới, đặc biệt là các ứng dụng UAV, drone và hệ sinh thái công nghệ liên quan.

Nền kinh tế tầm thấp là hệ sinh thái kinh tế hoạt động trong không phận dưới 1.000m (Ảnh: Minh Nhật).

LAEP và JUIDA cùng phối hợp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, khung pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực UAV và giao thông thông minh. Trong đó, LAEP sẽ học hỏi các mô hình quản lý, vận hành đã được Nhật Bản triển khai hiệu quả.

Thỏa thuận còn thúc đẩy kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực vận hành, điều phối UAV, công nghệ mới và quản lý theo chuẩn quốc tế, qua đó chuyển giao các kinh nghiệm và quy trình đào tạo bài bản từ phía Nhật Bản cho Việt Nam.

Đại diện LAEP, Chủ tịch Nguyễn Văn Khoa, nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng khung pháp lý và tiêu chuẩn cho ngành UAV tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với đối tác Nhật Bản.

Ông cho rằng Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, trong khi Nhật Bản có thế mạnh về tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm triển khai thực tế.

Sự kết hợp này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông vận tải thế hệ mới và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác công nghệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch LAEP, đại diện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với JUIDA (Ảnh: LAEP).

Đại diện JUIDA, Chủ tịch Shinji Suzuki, cho biết hiệp hội đã tham gia sâu vào quá trình xây dựng thể chế, tiêu chuẩn và hướng dẫn vận hành drone, đồng thời phát triển mạng lưới hơn 200 trường đào tạo tại Nhật Bản và nhiều khu vực khác.

Hiệp hội cũng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực vận hành UAV, tổ chức các chương trình huấn luyện, triển lãm chuyên ngành.

Tiềm năng 10 tỷ USD từ kinh tế tầm thấp

Nền kinh tế tầm thấp chủ yếu dựa trên việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các công nghệ liên quan trong các lĩnh vực như nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường, giao thông, truyền thông và giải trí.

Đây là không gian kinh tế mới, tận dụng tầng không khí thấp vốn chưa được khai thác hiệu quả để tạo ra giá trị thông qua công nghệ tiên tiến.

Theo ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không, Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp.

Tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD (Ảnh: Minh Nhật).

Việt Nam sở hữu vị trí địa lý và chính trị ổn định, tiềm năng làm chủ công nghệ lõi (phần mềm, AI và hệ thống UTM), năng lực sản xuất phần cứng và hệ sinh thái các ngành công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.

“UAV là ngành mới tăng trưởng trong 10 năm trở lại đây. Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và trở thành một quốc gia tiên phong”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tầm thấp, ông đưa ra một số đề xuất như xây dựng hành lang pháp lý, đầu tư phát triển các trung tâm R&D và khu công nghiệp LAE trong nước, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện và hợp tác quốc tế.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết nhiều nước trên thế giới đã xem hàng không vũ trụ và UAV là các ngành công nghệ chiến lược. Với sự bùng nổ của công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái, mô hình kinh tế mới, cụ thể là nền kinh tế tầm thấp, đang trở thành xu thế phát triển nổi bật trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD. Với các lợi thế về địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.