Thông tin rò rỉ mới về Galaxy S26 Ultra

Theo thông tin rò rỉ, thiết kế và dung lượng pin trên Galaxy S26 Ultra sẽ không có nhiều nâng cấp (Ảnh: Mashable).

Trang tin công nghệ Mashable SE Asia dẫn nhiều báo cáo, cùng một số tin đồn rò rỉ cho thấy, Samsung dường như vẫn "bảo thủ" với viên pin dung lượng pin 5.000 mAh. Nếu đây là sự thật, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp không có sự nâng cấp nào về pin trên dòng S.

Điểm sáng là S26 Ultra có thể sẽ được hỗ trợ sạc nhanh 65W, một bước tiến so với mức 45W hiện tại.

Không chỉ về dung lượng pin, thiết kế của Galaxy S26 Ultra theo những tin đồn cũng sẽ khiến nhiều Sam-fans thất vọng.

Trước đó, sản phẩm Galaxy S25 Ultra đã gây tranh cãi vì các cạnh được bo tròn hơn, khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone, thì S26 Ultra được cho là sẽ còn đi xa hơn trên con đường này.

Tin đồn rò rỉ cho thấy, máy có thể sẽ có các góc bo tròn hơn nữa, đánh mất đi vẻ ngoài vuông vức, nam tính vốn đã trở thành thương hiệu.

Có thời điểm, người dùng iPhone còn tìm đến những chiếc ốp lưng vuông vức chỉ để mô phỏng diện mạo đặc trưng của Galaxy.

Thế nhưng hiện nay, trên các diễn đàn công nghệ như Phone Arena, nhiều ý kiến cho rằng Samsung đang dần từ bỏ những yếu tố từng tạo nên dấu ấn riêng của dòng Ultra, từ màn hình cong cho tới các góc cạnh mạnh mẽ.

Nếu tiếp tục chạy theo một thiết kế an toàn và phổ thông, hãng có nguy cơ đánh mất “chất” riêng vốn giúp duy trì cộng đồng người hâm mộ trung thành. Dẫu vậy, đây mới chỉ là tin đồn và Samsung không xác nhận điều gì.