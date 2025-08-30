iPhone 16 Pro Max, Galaxy Z Fold7 giảm giá tiền triệu dịp lễ 2/9

Trong dịp lễ 2/9, nhiều hệ thống đã đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi đối với các sản phẩm thuộc ngành hàng công nghệ như điện thoại, máy tính bảng hay laptop.

Mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng triệu đồng, tùy theo từng thiết bị.

iPhone 16 Pro Max, Galaxy Z Fold7 giảm giá tiền triệu (Ảnh: Anh Tú).

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max được chào bán với mức giá 29,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mẫu iPhone 16 Pro có mức giá 24,7 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Đến nay, iPhone 16 Pro Max vẫn là thiết bị bán chạy nhất trong thế hệ iPhone 16.

"iPhone 16 Pro Max chiếm khoảng 35% doanh số toàn ngành hàng iPhone, và 63% trong thế hệ iPhone 16. Dù đang ở cuối vòng đời, doanh số của dòng sản phẩm này vẫn tăng trưởng ổn định nhờ mức giá ưu đãi", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Trong khi đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá bán lần lượt 18,7 triệu đồng và 21,8 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Tuy nhiên, sức mua của iPhone 16 vẫn chưa thực sự bứt phá.

"So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua của iPhone 16 có phần chậm hơn so với iPhone 15. Chúng tôi kỳ vọng doanh số của thiết bị này sẽ tăng trưởng trở lại sau giai đoạn giảm giá sâu", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ thêm.

Bên cạnh iPhone, nhiều mẫu điện thoại cao cấp khác từ Samsung, Xiaomi, OPPO cũng được điều chỉnh giảm giá sâu. Theo đó, Galaxy Z Fold7 giảm 3 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống mức 44 triệu đồng.

Galaxy S25 Ultra được chào bán với mức giá 25,5 triệu đồng, thấp hơn 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Một số thiết bị khác như OPPO Find X8 Pro giảm 2 triệu đồng, Xiaomi 15 Ultra giảm 3 triệu đồng,...

Tùy theo chương trình ưu đãi tại mỗi hệ thống, giá bán sản phẩm sẽ có sự chênh lệch khác nhau (Ảnh: Thế Anh).

"Thời điểm 2 tuần cận lễ, lượng khách quan tâm và mua sắm thiết bị công nghệ tăng mạnh. Trong đó, số lượng người tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” chiếm hơn 10% tổng đơn hàng.

Bên cạnh điện thoại, các sản phẩm thuộc ngành hàng máy tính, máy tính bảng hay phụ kiện cũng chứng kiến mức giảm giá sâu, dao động 20-30% giá bán so với ngày thường.

Tùy theo chương trình ưu đãi tại mỗi hệ thống, giá bán sản phẩm sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Thêm vào đó, mỗi đại lý sẽ triển khai chương trình khuyến mãi vào các khung giờ khác nhau. Vì thế, người dùng nên tìm hiểu kỹ về các ưu đãi trước khi đặt mua sản phẩm.