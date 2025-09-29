Thị trường cạnh tranh khốc liệt, thêm một đại lý lâu năm phải đóng cửa

"Sau chặng đường 20 năm gắn bó, HnamMobile xin thông báo rằng chúng tôi sẽ chính thức dừng hoạt động hệ thống bán lẻ từ hôm nay. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, chúng tôi buộc phải khép lại hành trình này", thông báo cho biết.

HnamMobile đưa ra thông báo đóng cửa sau gần 20 năm hoạt động (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, đơn vị này sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/10. HnamMobile là một hệ thống bán lẻ điện thoại và phụ kiện di động được thành lập từ năm 2006. Đến năm 2017, đơn vị này có gần 20 cửa hàng tại khu vực TPHCM.

Tuy vậy, sức ép cạnh tranh trong mảng kinh doanh thiết bị di động và phụ kiện ngày càng lớn trong những năm gần đây. Điều này khiến cho hệ thống không thể tiếp tục duy trì hoạt động.

Trên thực tế, từ sau giai đoạn Covid-19, thị trường di động tại Việt Nam đã dần bước vào giai đoạn khó khăn. Sức mua sụt giảm, người dùng có thói quen sử dụng điện thoại lâu hơn được xem là những nguyên nhân chính khiến cho thị trường không còn sôi động như trước.

Khó khăn không chỉ xảy đến với những đại lý và chuỗi kinh doanh nhỏ lẻ. Ngay cả những ông lớn có kinh nghiệm lâu năm trong việc vận hành hệ thống kinh doanh thiết bị di động cũng không ít lần phải lao đao.

Thị trường di động tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn (Ảnh: Thế Anh).

Vào giai đoạn năm 2023 và 2024, ông lớn ngành bán lẻ điện thoại là Thế Giới Di Động cũng phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng không đáp ứng được hiệu suất kinh doanh để tối ưu hóa hệ thống.

Trong khi đó, hệ thống FPT Retail phải mở rộng thêm các mảng kinh doanh chiến lược khác như điện máy hay SIM di động để đa dạng hóa nguồn doanh thu và tệp khách hàng.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều đại lý cũng tập trung vào việc chuyển đổi mô hình kinh doanh bằng cách vận hành "mono store", hợp tác với các nhà sản xuất điện thoại như Apple và Samsung để có thêm nguồn lực.