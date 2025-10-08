Sony bán Xperia 10 VII loại bỏ phụ kiện: Xu hướng "trắng tay" lên ngôi?

Sau khi tiên phong loại bỏ củ sạc khỏi hộp đựng sản phẩm từ năm 2020, Apple đã mở ra một xu hướng mới trong ngành công nghiệp smartphone. Với lý do bảo vệ môi trường và giả định người dùng đã có sẵn củ sạc, quyết định này nhanh chóng được nhiều hãng khác học theo, không chỉ vì môi trường mà còn vì lợi nhuận.

Năm 2021, Sony cũng gia nhập cuộc chơi khi loại bỏ củ sạc khỏi Xperia 10 III. Mới đây, hãng công nghệ Nhật Bản này đã đi xa hơn một bước khi loại bỏ hoàn toàn các phụ kiện còn lại, bao gồm dây cáp sạc và que chọc SIM, khỏi hộp đựng chiếc Xperia 10 VII vừa ra mắt.

Hộp đựng Xperia 10 VII chỉ đi kèm sách hướng dẫn sử dụng, không có thêm bất kỳ phụ kiện nào khác (Ảnh: Reddit).

Nhiều người dùng bày tỏ sự ngạc nhiên khi mở hộp Xperia 10 VII và chỉ tìm thấy sách hướng dẫn sử dụng.

Một người dùng trên X (trước đây là Twitter) chia sẻ: "Mở hộp Xperia 10 VII và bất ngờ khi nhận ra phải mua thêm cáp sạc riêng để sử dụng. Đây có phải là một tiêu chuẩn mới? Tôi cứ tưởng rằng điện thoại mới thì ít nhất cũng phải có cáp sạc chứ, vậy mà họ lại loại bỏ luôn cáp sạc cùng với củ sạc và tai nghe".

Dường như Sony tin rằng người dùng đã có quá nhiều cáp sạc tại nhà, khiến việc cung cấp thêm là không cần thiết. Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường nhận định rằng việc cắt giảm phụ kiện, dù là một sợi cáp sạc nhỏ, cũng giúp các hãng công nghệ tiết kiệm hàng chục triệu USD khi nhân lên số lượng sản phẩm bán ra.

Hơn nữa, điều này còn khuyến khích người dùng mua phụ kiện bên ngoài, tạo thêm nguồn doanh thu cho các nhà sản xuất.

Mặc dù Sony không còn là "ông lớn" trên thị trường di động, nhưng việc một hãng tiên phong loại bỏ dây cáp sạc có thể mở đường cho nhiều hãng smartphone khác làm theo trong tương lai, hướng tới một hộp đựng sản phẩm hoàn toàn "trắng tay".

Cảnh báo người dùng: Không phải cáp sạc nào cũng an toàn

Việc loại bỏ cáp sạc buộc người dùng phải tận dụng cáp sẵn có hoặc mua mới. Tuy nhiên, điều này đặt ra một vấn đề quan trọng: không phải tất cả cáp sạc đều có chất lượng và tiêu chuẩn giống nhau.

Người dùng sẽ phải làm quen với việc smartphone bán ra mà không kèm theo bất kỳ phụ kiện nào trong tương lai? (Ảnh: Getty).

Cáp sạc không rõ nguồn gốc, thiếu chứng nhận chất lượng có thể hoạt động kém hiệu quả, truyền dữ liệu chậm, hoặc thậm chí gây hỏng smartphone do nguồn điện không ổn định. Rủi ro này càng cao với các loại cáp sạc nhanh, đặc biệt khi kết hợp với củ sạc công suất lớn.

Việc sử dụng cáp kém chất lượng trong trường hợp này có thể dẫn đến tình trạng nguồn điện không ổn định, ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị.

Do đó, khi mua cáp sạc mới, người dùng cần ưu tiên các sản phẩm có chứng nhận chất lượng và kiểm tra định mức công suất để đảm bảo an toàn và hiệu quả sạc tối ưu.

Xu hướng loại bỏ phụ kiện khỏi hộp đựng smartphone dường như là điều không thể tránh khỏi, khi các hãng công nghệ luôn đặt doanh thu và lợi nhuận lên hàng đầu.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy trách nhiệm về phía người dùng, buộc họ phải tự tìm kiếm và lựa chọn các phụ kiện an toàn, chất lượng thay vì được cung cấp sẵn từ nhà sản xuất.