Điểm tuần: iOS 26.2 ra mắt, iPhone 16 bán chạy nhất toàn cầu

Quốc hội thông qua đạo luật về trí tuệ nhân tạo

Chiều 10/12, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) với 429/434 đại biểu tham dự (90,70%) biểu quyết tán thành.

Tỷ lệ tán thành cao khẳng định sự đồng thuận mạnh mẽ về sự cần thiết của một hành lang pháp lý chặt chẽ về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Ảnh: P.V).

Luật AI có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, gồm 35 điều, được thiết kế theo hướng “quản lý để phát triển”, bảo đảm cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phù hợp với thông lệ quốc tế và hỗ trợ Việt Nam chủ động hội nhập với các chuẩn mực công nghệ mới.

Các hoạt động sử dụng trí tuệ nhân tạo phải đảm bảo các nguyên tắc: xác định con người là trung tâm, quy định AI phục vụ con người và không thay thế con người và phải có sự giám sát của con người trong các quyết định quan trọng.

Apple phát hành iOS 26.2

Ngày 13/12, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.2. Theo mô tả, phiên bản này chủ yếu khắc phục sự cố trên hệ điều hành iOS 26, đồng thời bổ sung một số thay đổi về tính năng trong các ứng dụng như Apple Music, Podcast, Game,...

iOS 26.2 mang đến hàng loạt tính năng mới trên iPhone (Ảnh: MacRumors).

Bên cạnh đó, iOS 26.2 cũng mở rộng tính năng Live Translation (dịch trực tiếp) với tai nghe AirPods hỗ trợ khu vực châu Âu. Bản cập nhật này tương thích với tất cả thiết bị hỗ trợ nâng cấp iOS 26 trước đó.

iPhone 16 bán chạy nhất toàn cầu

Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết iPhone 16 là mẫu điện thoại bán chạy nhất toàn cầu với 4% thị phần trong quý III. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp "con cưng" của Apple dẫn đầu thị trường, cho thấy sức tiêu thụ ổn định của sản phẩm.

iPhone 16 chiếm 4% thị phần di động trong quý III (Ảnh: PhoneArena).

Doanh số iPhone 16 tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ nhờ các chương trình khuyến mãi. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản cũng ưa chuộng dòng sản phẩm này bất chấp iPhone 17 đã ra mắt.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e. Trong đó, iPhone 16e là thiết bị duy nhất của Apple thuộc phân khúc trung cấp.

Máy ảnh Hybrid Full-frame tích hợp AI

Sony Alpha 7 V sở hữu cảm biến hình ảnh Exmor RS CMOS xếp chồng một phần hoàn toàn mới với độ phân giải 33 MP. Thiết bị tích hợp bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2 và công nghệ AI tiên tiến từ dòng Alpha.

Sony Alpha 7 V sở hữu ngoại hình nhỏ gọn (Ảnh: Sony).

Máy ảnh hỗ trợ tính năng Real-time Recognition AF (lấy nét tự động theo thời gian thực), Real-time Tracking (theo dõi thời gian thực). Tính năng cân bằng trắng tự động (AWB) dựa trên AI giúp máy có thể tái tạo màu sắc trung thực và ổn định hơn, đồng thời giảm khối lượng công việc hậu kỳ.

Google đối đầu Meta

Trong thông báo mới nhất, Google cho biết công ty sẽ ra mắt kính AI đầu tiên vào năm 2026. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị AI ngày càng sôi động, nhất là với các sản phẩm từ Meta.

Google cho biết công ty sẽ ra mắt kính AI đầu tiên vào năm 2026 (Ảnh: Bloomberg).

Theo đó, Google sẽ hợp tác với một số đối tác như Samsung, Gentle Monster và Warby Parker để phát triển sản phẩm này. Kính AI của Google sẽ hỗ trợ phát âm thanh, cho phép người dùng trò chuyện với trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini.

Ngoài ra, Google cũng cho biết sẽ có những chiếc kính với màn hình bên trong tròng kính, hiển thị thông tin cho người dùng như chỉ đường và bản dịch ngôn ngữ. Theo kế hoạch, chiếc kính đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau, nhưng Google chưa tiết lộ kiểu dáng thiết bị.

Tai nghe chống ồn tích hợp AI dịch thuật

Soundcore R60i NC hỗ trợ khả năng chống ồn thích ứng lên đến -52dB. Thiết bị đạt chứng nhận Hi-Res Audio Gold Label và hỗ trợ LDAC, có thể truyền tải dữ liệu gấp 3 lần so với codec Bluetooth tiêu chuẩn, mang đến âm thanh giàu chi tiết hơn.

Tai nghe Soundcore R60i NC có thiết kế nhiều màu sắc (Ảnh: Thế Anh).

Tai nghe trang bị 6 micro beamforming tăng cường AI và thuật toán ENC giúp lọc tiếng ồn môi trường theo thời gian thực. Đồng thời, thiết bị cũng hỗ trợ tính năng dịch thuật AI hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt.

Giải pháp hiển thị cho doanh nghiệp

LG Magnit là dòng màn hình sử dụng công nghệ MicroLED. Dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ phủ đen "Black Coating" độc quyền của LG và phương pháp ghép nối trực tiếp.

Công nghệ MicroLED cho màu sắc hiển thị sâu trong khi vẫn đảm bảo độ bền theo thời gian (Ảnh: LG).

Kỹ thuật này giúp tăng độ sâu màu đen, hạn chế hiện tượng phản chiếu ánh sáng bên ngoài và giữ màu sắc đồng nhất ở các góc nhìn khác nhau. Thiết kế cabinet cũng được tinh chỉnh để việc căn chỉnh các module chính xác hơn, giảm thiểu khe hở giữa các tấm ghép.