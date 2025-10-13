So sánh giá cước Internet cố định tại Việt Nam và thế giới

Mạng Internet đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới, nhưng mức giá cước của dịch vụ mạng Internet hiện đang rất khác nhau tại các quốc gia trên toàn cầu.

Numbeo - công ty chuyên nghiên cứu và so sánh chi phí sinh hoạt, dịch vụ và chất lượng cuộc sống tại hàng trăm quốc gia - đã tiến hành khảo sát giá cước dịch vụ Internet cố định tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam là một trong những quốc gia có giá cước Internet cố định rẻ nhất thế giới và thấp nhất khu vực Đông Nam Á (Ảnh minh họa: Internet).

Dữ liệu của Numbeo được thu thập từ hơn 1.000 nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet cố định tại 127 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mức giá cước Internet trung bình hàng tháng tại các quốc gia theo báo cáo của Numbeo được tính bằng trung bình cộng giá cước từ các nhà cung cấp dịch vụ và đều được quy đổi từ đơn vị tiền tệ địa phương sang USD để tiện so sánh.

Theo kết quả nghiên cứu của Numbeo, Cuba là quốc gia có giá cước Internet trung bình đắt nhất, khi người dùng tại quốc gia này sẽ phải chi ra trung bình 225,88 USD cho một tháng sử dụng mạng Internet cố định.

Những cái tên còn lại trong top 5 quốc gia có giá cước Internet cố định đắt nhất thế giới bao gồm Ethiopia (trung bình 157,67 USD/tháng), Cameroon (134,53 USD/tháng), Papua New Guinea (102,11 USD/tháng) và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (100,19 USD/tháng).

Báo cáo của Numbeo cho thấy những quốc gia châu Phi có cơ sở hạ tầng viễn thông nghèo nàn, thiếu tính cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ và lượng người dùng Internet cố định thấp… là những nguyên do khiến giá cước Internet cố định tại đây luôn ở mức cao.

Ở chiều hướng ngược lại, Ukraine là quốc gia có giá cước Internet cố định rẻ nhất thế giới, với giá cước trung bình cho một tháng sử dụng là 6,37 USD.

Sau Ukraine, những cái tên tiếp theo trong danh sách 5 quốc gia có giá cước Internet cố định rẻ nhất thế giới bao gồm Iran (7,42 USD/tháng), Ấn Độ (7,64 USD/tháng), Nga (7,83 USD/tháng), và Nepal (8,48 USD/tháng).

Với mức giá cước trung bình hàng tháng chỉ 8,87USD (tương đương 233.000 đồng), Việt Nam là quốc gia có giá cước Internet cố định hàng tháng thấp thứ 6 toàn cầu, rẻ nhất tại khu vực Đông Nam Á và rẻ thứ tư châu Á (sau Iran, Ấn Độ và Nepal).

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có giá cước Internet cố định ổn định nhất thế giới, khi giá cước hầu như không có sự biến động nào trong vòng 5 năm qua.

Dù mức giá cước không thay đổi, các nhà mạng lớn tại Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT cũng đã “đua nhau” tăng tốc độ các gói cước để đáp ứng nhu cầu của người dùng cũng như góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nước.

Báo cáo của Numbeo cho thấy phần lớn các quốc gia châu Á và Đông Âu có giá cước Internet cố định thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn cầu.