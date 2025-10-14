Galaxy S26 Edge lộ thiết kế giống iPhone 17 Pro

Lộ ảnh bản dựng Galaxy S26 Edge

Galaxy S26 Edge được xem là bản nâng cấp của mẫu điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge mà Samsung ra mắt hồi tháng 5 vừa qua. Dù phải đến quý II năm sau mới chính thức trình làng, nhưng những hình ảnh đầu tiên về thiết bị này đã bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Ảnh bản dựng cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của Galaxy S26 Edge (Ảnh: OnLeaks).

OnLeaks - tài khoản mạng xã hội X nổi tiếng với việc thường xuyên đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh bị rò rỉ về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - vừa chia sẻ những hình ảnh bản dựng được cho là Galaxy S26 Edge.

Những hình ảnh của OnLeaks cho thấy Galaxy S26 Edge vẫn sở hữu thiết kế siêu mỏng, viền vuông vức tương tự như Galaxy S25 Edge trước đây. OnLeaks cho biết Galaxy S26 Edge sở hữu độ dày chỉ 5,5mm, thậm chí còn mỏng hơn Galaxy S25 Edge (5,8mm) và iPhone Air (5,6mm).

Cụm đảo chứa camera ở mặt lưng Galaxy S26 Edge khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone 17 Pro (Ảnh: OnLeaks).

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 Edge là cụm đảo chứa camera ở mặt lưng. Theo đó, sản phẩm vẫn sẽ được trang bị camera kép, nhưng cụm đảo chứa camera đã được kéo dài hết chiều ngang thân máy. Kiểu thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone 17 Pro của Apple.

Nhiều khả năng, Samsung phải thiết kế cụm đảo camera lớn và lồi trên Galaxy S26 Edge để bố trí các phần linh kiện quan trọng bên trong, điều này sẽ giúp sản phẩm vẫn có được kích thước siêu mỏng. Apple cũng đã áp dụng kiểu thiết kế này trên chiếc iPhone Air để bố trí các linh kiện trong sản phẩm.

Lộ thiết kế Galaxy S26 Ultra qua hình ảnh mô hình mẫu

Bên cạnh những hình ảnh bản dựng của Galaxy S26 Edge, Ice Universe - một tài khoản mạng xã hội X khác cũng thường xuyên chia sẻ những thông tin, hình ảnh về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - đã đăng tải hình ảnh được cho là mô hình mẫu của Galaxy S26 Ultra.

Hình ảnh mô hình mẫu cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ có thêm tùy chọn màu cam, tương tự như trên bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max của Apple. Ngoài ra, sản phẩm sẽ có thêm tùy chọn màu bạc và màu đồng.

Ảnh mô hình mẫu cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ có thêm màu cam, tương tự như trên iPhone 17 Pro (Ảnh: Ice Universe).

Cụm các camera ở mặt lưng Galaxy S26 Ultra vẫn được bố trí theo chiều dọc, nằm trên một cụm đảo nhỏ, thay vì nằm tách biệt nhau hoàn toàn như trên các phiên bản cũ. Đây chính là điểm thay đổi lớn nhất trong thiết kế sản phẩm.

Một số nguồn tin cho biết Samsung sẽ cho ra mắt 3 phiên bản của loạt Galaxy S26, bao gồm Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro và Galaxy S26 Ultra. Nếu những thông tin này là chính xác, Samsung sẽ thay thế Galaxy S26 bản tiêu chuẩn bằng Galaxy S26 Edge, Galaxy S26+ bằng Galaxy S26 Pro và chỉ giữ lại bản Galaxy S26 Ultra.

Hiện tại mọi thông tin liên quan đến các phiên bản Galaxy S26 vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nếu Samsung vẫn giữ nguyên tốc độ phát triển sản phẩm, loạt Galaxy S26 sẽ được ra mắt vào tháng 1 năm sau.