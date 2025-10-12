Thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia với mạng Blockchain Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Chính phủ lắng nghe các mục tiêu chiến lược của mạng VBSN (Ảnh: BTC).

Trình bày trước Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Chính phủ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, đại diện Mạng Blockchain Việt Nam chia sẻ các ứng dụng của công nghệ Blockchain trong nền kinh tế như thanh toán đa quốc gia, định danh phi tập trung (DID), quản lý đất đai, xác minh bằng cấp...

Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) là sáng kiến chiến lược, mục tiêu hướng tới là xây dựng hạ tầng Blockchain quốc gia, góp phần đưa Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, đảm bảo chủ quyền về dữ liệu và tài sản số, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế số khu vực tư nhân.

Tới tháng 10, VBSN đã xây dựng thành công 6 Blockchain nền tảng (layer-1) với tốc độ tối đa 300.000 TPS. Hệ thống này được phát triển trên cơ sở kế thừa nhiều nền tảng Blockchain quốc tế, sử dụng các cơ chế phân quyền và đồng thuận khác nhau nhằm tối ưu hóa lợi ích cho từng lĩnh vực, nhu cầu.

VBSN cho phép các đơn vị chỉ mất dưới một giờ để khởi tạo một Layer 1 hoàn toàn mới. Sau khi khởi tạo, Layer 1 này được tích hợp sẵn nhiều tiện ích, bộ công cụ như ví tài sản mã hoá, cầu nối, bộ phát triển hợp đồng thông minh, hạ tầng RPC,… giúp tiết kiệm đáng kể cả về thời gian, chi phí khởi tạo, vận hành.

Tính năng này giúp các doanh nghiệp, tổ chức truyền thống dễ dàng tiếp cận lĩnh vực mới là Blockchain và tài sản số, kể cả khi không có sẵn đội ngũ nhân sự công nghệ chuyên sâu.

Toàn cảnh Triển lãm Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất (Ảnh: BTC).

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix, VBSN là cơ sở hạ tầng bổ trợ cho các hệ thống dữ liệu tập trung trong quá trình chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Ở khu vực công, việc ứng dụng VBSN sẽ cho phép triển khai các ứng dụng như định danh số, tài sản số, hợp đồng thông minh, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu liên thông, tạo nền móng hạ tầng cho các ứng dụng blockchain trong chính quyền số, đô thị thông minh, trung tâm tài chính và các dịch vụ công nghệ cao.

Đồng thời giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn dữ liệu, tăng cường năng lực điều hành trong mô hình chính quyền số. Công nghệ Blockchain và mạng VBSN đã được giới thiệu và đề xuất tích hợp trong hoạt động với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW, UBND TP Đà Nẵng,..

Ở khu vực tư nhân, VBSN đang được thúc đẩy chia sẻ rộng rãi với nhiều công ty trong nước và đang được một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn nghiên cứu triển khai phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả hệ thống và ứng dụng trong các lĩnh vực kinh doanh mới.