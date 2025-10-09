Nhà mạng dồn sức ứng cứu thông tin vùng lũ

Điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, lũ lụt lớn đã gây đứt một số tuyến cáp quang.

Trước tình hình đó, VNPT đã cử các đội ứng cứu tới các điểm bị sự cố và triển khai hàng loạt giải pháp để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Điện lưới mất diện rộng ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS (Ảnh: VNPT).

Tại Thái Nguyên, tình hình ngập lụt diễn ra diện rộng. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt và hệ thống điện, viễn thông chịu tác động nghiêm trọng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNPT Thái Nguyên đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện, đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông.

Đến thời điểm này, tại các khu vực khác trên địa bàn Thái Nguyên, thông tin liên lạc di động cơ bản được duy trì đến các trung tâm xã, phường, bảo đảm phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của ngập lụt diện rộng song VNPT đã tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, phương án ứng phó đã thực hiện đảm bảo tốt thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Viettel cho biết đơn vị đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch ứng cứu theo kịch bản cao nhất. Hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận, trong đó có lực lượng tinh nhuệ từ các Tổng Công ty, đã được huy động đến Thái Nguyên ngay trong đêm.

Viettel trang bị 50 thuyền, xuồng để vận chuyển xăng dầu cho trạm BTS bị cô lập, hàng chục drone thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vận tải thiết bị và xăng dầu vào điểm ngập lụt, sạt lở không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Bên cạnh đó, Viettel triển khai điện thoại vệ tinh, bộ đàm, nhiều xe phát sóng cơ động, 100 máy phát điện và 1.000 ắc quy nhằm đảm bảo kết nối thông tin liên lạc cho người dân, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Các nhà mạng khắc phục sự cố do ảnh hưởng từ lũ lụt (Ảnh: Viettel).

Trong thực tế hiện trường, bất chấp mưa to, lũ dâng, đội ngũ kỹ thuật Viettel vẫn kiên trì bám trụ tại những điểm nóng để kiểm tra, nối lại nguồn điện, thay ắc quy, phát sóng dự phòng. Các thuyền nhỏ, drone và xe chuyên dụng được phối hợp chặt chẽ để tiếp cận khu trạm bị ngập sâu, bất chấp địa hình trơn trượt, đường sạt lở.

Viettel Post cũng huy động lực lượng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới các vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ. Với cách triển khai đồng bộ, Viettel đã khoanh vùng, kiểm soát được ảnh hưởng của sự cố mạng thông tin, hạn chế tối đa vùng mất liên lạc.

Theo đại diện nhà mạng MobiFone, đây là đợt thiên tai có mức độ thiệt hại chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Diễn biến khắc nghiệt của bão vượt xa mọi dự đoán, mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, cùng sự phối hợp tích cực của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, MobiFone Thái Nguyên đã khẩn trương vận chuyển thiết bị, máy phát điện, xăng dầu tới các điểm bị cô lập, đồng thời triển khai phương án cắt giảm phụ tải để ưu tiên cho MC và DWDM (các node truyền dẫn quan trọng trên địa bàn).

Tính đến thời điểm hiện tại, mực nước tại Thái Nguyên vẫn đang ở mức báo động, dự báo mưa dông tiếp tục diễn ra trên diện rộng. MobiFone Thái Nguyên vẫn đang nỗ lực giữ ổn định liên lạc, đảm bảo mạng lưới và hỗ trợ người dân vùng lũ.