Sàn tiền số tặng nhầm 620.000 Bitcoin cho người dùng

Trong một sự kiện khuyến mãi dành cho người dùng của sàn, Bithumb đã lên kế hoạch phân phối phần thưởng tiền mặt từ 2.000 won (1,37 USD) trở lên cho mỗi khách hàng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã vô tình tặng số Bitcoin trị giá hơn 44 tỷ USD cho khách hàng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật đã khiến cho mỗi tài khoản tham gia nhận được 2.000 Bitcoin. Tổng cộng, có đến 620.000 Bitcoin đã bị phát nhầm đến tài khoản của người dùng. Ở thời điểm hiện tại, số lượng Bitcoin này có giá trị tương đương hơn 44 tỷ USD.

Đến nay, Bithumb cho biết họ đã thu hồi được 99,7% trong số 620.000 Bitcoin. Công ty cũng đã hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 khách hàng bị ảnh hưởng trong vòng 35 phút kể từ khi xảy ra sự cố.

Sự cố trên cũng nhanh chóng ảnh hưởng đến giá Bitcoin tại sàn giao dịch Bithumb. Giá Bitcoin tại sàn này đã giảm mạnh 17% trước khi hồi phục về mức tương đương thị trường.

"Chúng tôi muốn làm rõ rằng sự cố này không liên quan đến việc tấn công mạng hoặc các vi phạm an ninh từ bên ngoài. Đồng thời, không có vấn đề gì với hệ thống an ninh hoặc quản lý tài sản của khách hàng", Bithumb cho biết trong một tuyên bố.

Bithumb hiện là sàn giao dịch tiền điện tử đứng vị trí thứ hai tại thị trường Hàn Quốc, xếp sau Upbit.