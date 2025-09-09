Tượng “cha đẻ” Bitcoin xuất hiện tại Việt Nam

Bức tượng "cha đẻ" Bitcoin thứ 5 trên thế giới có mặt tại Việt Nam (Ảnh: TN).

Chiều 9/9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) ra mắt Blockchain Gallery và Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới.

Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản “tan biến”, được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italia tên Valentina Picozzi.

Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu.

Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hoá phi tập trung của Bitcoin.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch VBA chia sẻ: "Việc có tượng Satoshi tại Việt Nam nhằm lan tỏa những giá trị cốt lõi của Blockchain như minh bạch, tự do, bảo mật, đồng thời đưa công nghệ này đến gần hơn với công chúng".

Trước đó, tượng Satoshi còn có một phiên bản đồng vô diện với tên gọi “We are all Satoshi” được thiết kế bởi hai nhà điêu khắc trẻ người Hungary là Réka Gergely và Tamás Gilly.

Ở phiên bản bằng đồng, mỗi khách tham quan đều sẽ thấy chính gương mặt mình phản chiếu trên đó khi đứng đối diện, chuyển tải đi thông điệp, bất kỳ ai cũng có thể là Satoshi.

Satoshi Nakamoto là bí danh của một người hoặc một nhóm người đã tạo ra Bitcoin và công nghệ blockchain. Danh tính thật sự của "cha đẻ" Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới công nghệ hiện đại.

Vào năm 2008, Satoshi công bố một bản "sách trắng" (white paper) giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của một loại tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung.

Sau khi khai thác khối Bitcoin đầu tiên vào tháng 1/2009, Satoshi đã ngừng hoạt động và giao tiếp với cộng đồng vào cuối năm 2010.