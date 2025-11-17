Bitcoin giảm sâu, nhà đầu tư hoảng loạn cực độ

Việc Bitcoin giảm sâu xuống dưới 100.000 USD đã khiến cả thị trường tiền điện tử lao đao. Đà suy yếu của Bitcoin cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường.

Bitcoin lao dốc khiến cả thị trường tiền điện tử giảm mạnh (Ảnh: Decrypt).

Theo CoinDesk, hàng loạt token lớn như Ethereum (ETH) giảm 12% xuống dưới 3.200 USD, Solana (SOL) cũng mất tới 15% trong cùng giai đoạn.

Theo công cụ theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử của Alternative, chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm mạnh xuống mức 10 điểm vào liên tiếp hai ngày 10/11 và 11/11.

Trong lĩnh vực tiền số, Fear and Greed là chỉ số để đo lường tâm lý của cộng đồng nhà đầu tư. Thang đo được chia từ 0 đến 100, trong đó 0 được xem là mức "cực kỳ sợ hãi" và 100 là "cực kỳ tham lam". Đây cũng là lần chỉ số sợ hãi của các nhà đầu tư xuống thấp nhất trong vòng một năm qua.

Theo các chuyên gia của Bitfinex, đợt giảm sâu của thị trường thời gian qua chủ yếu xuất phát từ sự thiếu rõ ràng về các điều kiện kinh tế chủ chốt của Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ.

Tình trạng “mù thông tin” này bắt nguồn từ đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ kéo dài từ ngày 1/10 đến ngày 13/11, khiến các báo cáo về lạm phát và thị trường lao động bị đình trệ.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng thị trường buộc phải điều chỉnh do thiếu thông tin dẫn dắt, cộng thêm yếu tố bất ổn chính trị khiến tâm lý nhà đầu tư càng thận trọng.

Các nhà đầu tư tiền số đang hoảng loạn tột độ (Ảnh: CNBC).

Noelle Acheson, tác giả Crypto Is Macro Now, nhận định đợt giảm giá vừa qua là một nhịp điều chỉnh cần thiết sau nhiều tháng thị trường đi ngang và không thể duy trì mức bứt phá trên 120.000 USD. Theo Acheson, yếu tố quyết định đối với Bitcoin vẫn là thanh khoản vĩ mô.

Đà giảm mạnh của Bitcoin và toàn thị trường tiền điện tử khiến nhiều người cho rằng thị trường đã ở cuối chu kỳ 4 năm một lần.

Theo quan điểm trên, cứ 4 năm một lần Bitcoin và thị trường tiền số sẽ tăng giá mạnh, sau đó bước đến giai đoạn lao dốc. Thời gian này được gọi là "mùa đông tiền điện tử" khi thị trường ảm đạm, giá giảm sâu và phần lớn nhà đầu tư sẽ rời bỏ thị trường.