Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo ban, ngành nhấn nút ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam (Ảnh: NCA).

Chiều 15/7, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Hội nghị vinh dự đón chào sự hiện diện và chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cùng các lãnh đạo, đại diện Bộ, Ban, ngành Trung ương.

An ninh mạng: Trọng tâm kiến tạo niềm tin số trong kỷ nguyên mới

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước, khi công cuộc cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không gian mạng trở thành hạ tầng thiết yếu cho mọi hoạt động của đời sống quốc gia. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn, an ninh mạng như: tấn công có tổ chức, rò rỉ dữ liệu cá nhân, thao túng thông tin….

Trong dòng chảy đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo một môi trường số an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tham gia xây dựng chính sách pháp luật nổi bật là Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đã được quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Đồng thời, Hiệp hội cũng đang chủ động nghiên cứu, góp ý Dự thảo Luật An ninh mạng năm 2025, theo định hướng hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018, nhằm xây dựng một hành lang pháp lý thống nhất, toàn diện.

Bên cạnh đó, hiệp hội còn tham mưu - phản biện chính sách, đào tạo - phát triển sản phẩm, truyền thông đối ngoại và đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội đều được triển khai đúng tiến độ.

Ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam

Tại Hội nghị, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia công bố Quyết định thành lập Chi hội phía Nam , bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh – nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – giữ chức Chi hội trưởng.

Việc thành lập Chi hội phía Nam mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện định hướng mở rộng phạm vi hoạt động, gia tăng sự hiện diện và kết nối của Hiệp hội tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng chính thức ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam - cơ quan ngôn luận chính thức của Hiệp hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và sáng tạo của Hiệp hội trong 6 tháng đầu năm.

Đại tướng nhấn mạnh: "Trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, đổi mới tư duy, chủ động tham gia kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện - nhân văn - phát triển bền vững. Hiệp hội cần xác định rõ sứ mệnh cốt lõi là: Kết nối lực lượng - Lan tỏa tri thức - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Bảo vệ chủ quyền số quốc gia”.