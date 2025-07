Ra mắt hệ sinh thái an ninh mạng ứng dụng AI "make in Việt Nam"

Hệ sinh thái sản phẩm này giúp từng bước xây dựng công nghệ an ninh mạng chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: NCS).

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, trong năm 2024, gần một nửa cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam ghi nhận sự cố an ninh mạng, với hơn 659.000 vụ tấn công.

Tuy vậy, hơn 50% tổ chức vẫn chưa trang bị đầy đủ giải pháp công nghệ và thiếu nhân sự chuyên trách.

Báo cáo của Cisco cũng cho thấy chỉ 11% doanh nghiệp Việt đạt mức độ trưởng thành trong ứng phó sự cố, phản ánh nhu cầu cấp thiết về các giải pháp bảo mật toàn diện.

Hệ sinh thái của NCS được xây dựng trên nền tảng công nghệ giám sát hiện đại, ứng dụng AI, kinh nghiệm thực chiến và dữ liệu tình báo đa nguồn, nhằm tạo thành hệ thống bảo vệ đa lớp hiệu quả. Các sản phẩm chủ lực gồm: tường lửa thế hệ mới NCS Next Generation Firewall, nền tảng tình báo an ninh mạng NCS TI, giải pháp bảo vệ điểm cuối NCS EDR và trung tâm giám sát an ninh mạng NCS SOC.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ và Kiến trúc sư trưởng của hệ sinh thái, cho biết: “NCS đã cập nhật gần 300 kỹ thuật tấn công phổ biến và huấn luyện 12 mô hình AI chuyên biệt, giúp nhận diện nguy cơ nhanh chóng và giảm thiểu thao tác thủ công trong xử lý sự cố”.

Tổng giám đốc NCS, ông Vũ Duy Hiền nhấn mạnh: toàn bộ sản phẩm đều do các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, phát triển, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam. Bên cạnh đó, NCS cũng hợp tác và chuyển giao công nghệ từ các đối tác quốc tế để rút ngắn thời gian đưa công nghệ mới vào thực tiễn.

“Hệ sinh thái sản phẩm của NCS không chỉ là giải pháp bảo mật ‘Make in Vietnam’, mà còn là nền tảng để phát triển nội lực, hướng tới xây dựng công nghệ an ninh mạng chủ quyền, góp phần phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam”, ông Hiền khẳng định.