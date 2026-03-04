Giá MacBook Neo từ 16,5 triệu đồng tại Việt Nam

MacBook Neo là chiếc máy tính Mac đầu tiên được trang bị chip xử lý của những chiếc iPhone. Cụ thể, thiết bị tích hợp con chip A18 Pro ra mắt lần đầu trên các mẫu iPhone 16 Pro vào năm 2024.

MacBook Neo cung cấp 4 tùy chọn khác nhau về màu sắc (Ảnh: Apple).

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cùng với đó là 16 lõi Neural Engine. Máy có dung lượng RAM 8GB cùng với đó là tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Trong đó, phiên bản 512GB sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Phiên bản 256GB không tích hợp vân tay.

Ngoại hình tổng thể của MacBook Neo gần như tương đồng với những chiếc MacBook Air hiện tại. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở màn hình khi không có phần khuyết đỉnh.

Máy chỉ có duy nhất một phiên bản màn hình với kích thước 13 inch. Các cạnh có độ dày tương đương nhau. Theo 9to5mac, cách thiết kế này giống như màn hình trên những mẫu iPad thế hệ mới.

Thiết bị sở hữu 2 cổng USB-C và một giắc cắm tai nghe 3,5mm. Máy được trang bị camera trước 1080p và cung cấp thời lượng pin 16 giờ.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Neo cung cấp 4 tùy chọn khác nhau về màu sắc, bao gồm bạc, hồng, vàng và xanh. Thiết bị có giá bán khởi điểm từ 16,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 19 triệu đồng cho bản 512GB.