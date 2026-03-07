OnePlus 15T lộ ảnh thực tế với viền màn hình siêu mỏng

Ông Li Jie (chủ tịch OnePlus Trung Quốc) vừa gây xôn xao cộng đồng công nghệ khi đăng tải hình ảnh thực tế so sánh trực tiếp giữa OnePlus 15T và đối thủ nặng ký iPhone 17 Pro.

Điểm nhấn gây kinh ngạc nhất chính là phần viền màn hình của 15T. Theo tuyên bố từ vị lãnh đạo này, mẫu flagship nhỏ gọn mới của hãng sở hữu phần viền mỏng nhất thế giới xét trên phương diện thị giác đối với các dòng máy compact.

Mặc dù con số cụ thể chưa được công bố chi tiết nhưng ông Li Jie đã gợi ý rằng kích thước viền chỉ ở mức 1.xx mm - một con số cực kỳ ấn tượng khi đặt cạnh mức 1.44mm của iPhone 17 Pro.

Để đạt được sự tinh giản tối đa này, OnePlus đã phải áp dụng một hệ thống đóng gói cấp độ chip hoàn toàn mới cùng hàng loạt công nghệ đóng gói màn hình đột phá do chính hãng tự nghiên cứu và phát triển. Đây không chỉ là một nỗ lực về mặt thẩm mỹ mà còn minh chứng cho sự làm chủ công nghệ phần cứng sâu rộng của thương hiệu này.

OnePlus 15T (bên trái) và iPhone 17 Pro (bên phải) (Ảnh: Gizmochina).

Bên cạnh thiết kế không viền đầy quyến rũ, OnePlus 15T còn được cho là một "quái vật" về hiệu năng. Theo các nguồn tin rò rỉ, máy sẽ sử dụng màn hình OLED kích thước 6.32 inch với độ phân giải 1.5K.

Đặc biệt, tần số quét lên tới 165Hz hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà vượt trội so với tiêu chuẩn 120Hz phổ biến hiện nay. Để tăng cường bảo mật và tiện dụng, hãng cũng trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình - công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp nhất.

Trái tim của OnePlus 15T được dự đoán là chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 - thế hệ vi xử lý mạnh mẽ nhất từ Qualcomm tại thời điểm này. Đi kèm với đó là một thông số gây sốc cho giới công nghệ: viên pin dung lượng lên tới 7,500mAh.

Đây là một con số khổng lồ đối với một thiết bị có kích thước nhỏ gọn, cho thấy khả năng tối ưu hóa không gian bên trong cực tốt của OnePlus. Đi cùng viên pin này là công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về thời lượng sử dụng.

Về khả năng nhiếp ảnh, chủ tịch Li Jie đã xác nhận OnePlus 15T sẽ sở hữu camera tele tiềm vọng, giúp cải thiện đáng kể khả năng thu phóng quang học. Hệ thống camera sau có thể sẽ sử dụng cảm biến Samsung HP5 200 megapixel hoặc Sony IMX906 50 megapixel cho camera chính, kết hợp với camera tele tiềm vọng Samsung JN5 50 megapixel.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là thiết bị này có thể sẽ không được trang bị camera góc siêu rộng. Đây dường như là một sự đánh đổi có tính toán để ưu tiên không gian cho viên pin dung lượng lớn và hệ thống camera tiềm vọng phức tạp. Ngoài ra, OnePlus 15T cũng sẽ được trang bị phím chức năng Plus Key mới và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68/69, đảm bảo độ bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Với sự kết hợp giữa thiết kế viền màn hình siêu mỏng, hiệu năng đỉnh cao và thời lượng pin dẫn đầu phân khúc, OnePlus 15T hứa hẹn sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý nhất tại thị trường Trung Quốc khi ra mắt vào cuối tháng này.