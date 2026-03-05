Camera trên điện thoại Samsung sẽ tiệm cận máy ảnh chuyên dụng?

Samsung nhập cuộc đua kích thước cảm biến máy ảnh

Việc tăng kích thước lên 1/1.12 inch giúp cảm biến tiến gần hơn đến loại cảm biến 1 inch mà một số đối thủ cạnh tranh sử dụng (Ảnh: Gizmochina).

Trong nhiếp ảnh di động, kích thước cảm biến là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh. Sau nhiều năm tập trung nâng độ phân giải, Samsung được cho là đang quay trở lại ưu tiên các yếu tố vật lý cốt lõi của hệ thống camera.

Theo thông tin rò rỉ từ chuyên gia của Digital Chat Station (Trung Quốc), Samsung đang phát triển một cảm biến mới mang tên ISOCELL HPA với độ phân giải 200MP và kích thước vật lý lớn hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Cảm biến này được cho là có định dạng quang học 1/1.12 inch. Trong khi đó, các cảm biến 200MP hiện nay của Samsung như ISOCELL HP2 hay HP3 chỉ có kích thước khoảng 1/1.3 inch.

Việc mở rộng diện tích cảm biến không chỉ là thay đổi trên bảng thông số kỹ thuật. Khi cảm biến lớn hơn, mỗi điểm ảnh hoặc cụm điểm ảnh có thể thu nhận nhiều photon hơn, giúp giảm nhiễu, tăng độ chi tiết và cải thiện khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Đây vốn là hạn chế thường gặp của các cảm biến có mật độ điểm ảnh cao.

Lời giải cho bài toán dải động

Mặc dù Samsung đã ra mắt nhiều cảm biến camera 200MP trong vài năm qua, nhưng không có cảm biến nào sánh được với kích thước của các cảm biến camera điện thoại thông minh lớn nhất do các đối thủ OmniVision và Sony sản xuất (Ảnh: Gizmochina).

Bên cạnh kích thước vật lý lớn, ISOCELL HPA còn gây chú ý khi được cho là tích hợp công nghệ LOFIC (lateral overflow integration capacitor), một giải pháp phần cứng nhằm cải thiện dải động (dynamic range) của cảm biến.

Về nguyên lý, LOFIC cho phép cảm biến xử lý hiệu quả hơn các vùng quá sáng và quá tối ngay trong quá trình thu nhận tín hiệu. Nhờ đó, hệ thống camera có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn ở những vùng có độ tương phản cao mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật HDR đa khung hình.

Cách tiếp cận này giúp hình ảnh giữ được độ tự nhiên tốt hơn, hạn chế hiện tượng cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối. Đồng thời, các chuyển sắc giữa vùng sáng và vùng tối cũng trở nên mượt mà hơn.

Dù vậy, người dùng có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian. Một số nguồn tin cho biết cảm biến ISOCELL HPA có thể được giới thiệu vào khoảng năm 2027.

Một điểm đáng chú ý là trong những năm gần đây, Samsung thường cung cấp các cảm biến mới cho các hãng điện thoại Trung Quốc trước khi đưa lên dòng Galaxy của hãng.

Nguồn tin từ kênh Ice Universe cũng cho rằng mẫu Galaxy S27 Ultra có thể không sử dụng cảm biến 1/1.12 inch nói trên. Thay vào đó, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị ISOCELL HP6, vẫn có độ phân giải 200MP nhưng giữ kích thước khoảng 1/1.3 inch quen thuộc, đồng thời được nâng cấp về khả năng xử lý hình ảnh và tích hợp công nghệ LOFIC.

Diễn biến này cho thấy Samsung có thể đang theo đuổi hai hướng phát triển song song. Một mặt, hãng mở rộng cảm biến kích thước lớn để cung cấp cho các đối tác. Mặt khác, Samsung vẫn tập trung tối ưu sự cân bằng giữa phần cứng và thuật toán cho dòng Galaxy cao cấp.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, sự kết hợp giữa độ phân giải 200MP và cảm biến tiệm cận kích thước 1 inch có thể tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa camera trên điện thoại thông minh và các máy ảnh chuyên dụng.