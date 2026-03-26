Meta và Google bị phạt vì nền tảng mạng xã hội gây nghiện cho người dùng

Toà án tại Los Angeles đã phạt Youtube và Instagram vì thuật toán gây nghiện cho người dùng (Ảnh minh hoạ: The Sun).

Theo các nguồn Reuters, Associated Press và Bloomberg, phán quyết được toà công bố ngày 25/3, hai công ty phải bồi thường tổng cộng 6 triệu USD.

Trong đó, 3 triệu USD là bồi thường thiệt hại và 3 triệu USD là bồi thường mang tính trừng phạt. Trách nhiệm được phân bổ với Meta chịu 70% và Google chịu 30%.

Vụ kiện do một phụ nữ 20 tuổi có biệt danh KGM khởi xướng. Nguyên đơn cho biết bắt đầu sử dụng YouTube từ năm 6 tuổi và Instagram từ năm 9 tuổi. Ở giai đoạn cao điểm, cô dành nhiều giờ mỗi ngày cho các nền tảng này và gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Theo nội dung vụ kiện, nguyên đơn cho rằng thiết kế của các nền tảng, bao gồm những tính năng như cuộn nội dung liên tục, đã góp phần làm gia tăng mức độ sử dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng. Bồi thẩm đoàn kết luận các nền tảng này có những yếu tố thiết kế khiến người dùng dễ rơi vào trạng thái sử dụng kéo dài.

Tại phiên tòa, luật sư của nguyên đơn lập luận rằng một số cơ chế thiết kế trên nền tảng mạng xã hội có thể kích thích hành vi sử dụng tương tự các mô hình gây lệ thuộc. Trong khi đó, phía Meta và Google cho rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần của nguyên đơn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm hoàn cảnh gia đình.

Đáng chú ý, các tập đoàn đã cố gắng sử dụng Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông để miễn trừ trách nhiệm. Quy định này thường được các nền tảng công nghệ viện dẫn để miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung do người dùng đăng tải.

Đại diện Meta cho biết công ty không đặt mục tiêu tối đa hóa thời gian sử dụng bằng mọi giá, đồng thời đã triển khai nhiều công cụ nhằm tăng cường an toàn cho người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, tòa án phân định rằng trách nhiệm có thể phát sinh từ cách thức thiết kế và vận hành sản phẩm, thay vì nội dung cụ thể.

Theo các hãng tin, Meta và Google dự kiến sẽ tiếp tục theo đuổi các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo.

Vụ kiện của KGM chỉ là một trong hơn 20 vụ kiện điển hình đang được xét xử để thiết lập tiền lệ pháp lý. Giới quan sát nhận định, đây có thể là "khoảnh khắc thuốc lá" của ngành công nghệ - tương tự như các vụ kiện lịch sử đã buộc ngành công nghiệp thuốc lá phải thay đổi toàn diện vào thập niên 1990.

Phán quyết này không chỉ mở đường cho hàng nghìn vụ kiện tương tự tại Mỹ mà còn tạo cơ sở pháp lý cho các vụ kiện tập thể trên phạm vi toàn cầu, buộc các ông lớn công nghệ phải tái thiết kế thuật toán theo hướng ưu tiên sự an toàn của người dùng thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận.