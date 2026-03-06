Galaxy S26 lên kệ, phiên bản Ultra bán chạy nhất tại Việt Nam

Từ 0h ngày 6/3, một số đại lý đã bắt đầu mở bán thế hệ Galaxy S26. Sáng cùng ngày, Samsung cũng tiến hành giao máy cho các khách hàng đặt trước sản phẩm tại cửa hàng Samsung 68.

Phiên bản Ultra bán chạy nhất

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho biết phiên bản Galaxy S26 Ultra được người dùng tại Việt Nam đặt mua nhiều nhất trong giai đoạn đầu mở bán.

Khách hàng chờ nhận máy tại cửa hàng Samsung 68 vào sáng 6/3 (Ảnh: Thế Anh).

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết đại lý này đã ghi nhận số lượng gần 3.000 đơn đặt trước đối với dòng sản phẩm Galaxy S26, tăng trưởng gần 40% so với thế hệ trước.

"Theo thị hiếu người dùng tại Việt Nam, phần lớn đều chọn sản phẩm cao cấp nhất. Do đó, Galaxy S26 Ultra là thiết bị được nhiều khách hàng chọn lựa, chiếm gần 90% tổng số lượng đặt cọc. Năm nay, phiên bản dung lượng 512GB chiếm 60% tổng số lượng đơn hàng trên mẫu Ultra", ông Huy nói thêm.

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều hệ thống khác. Trên trang web chính thức, hệ thống Thế Giới Di Động đã ghi nhận gần 3.300 đơn đặt hàng, trong đó có hơn 90% khách đặt mua phiên bản Galaxy S26 Ultra.

Tại hệ thống Di Động Việt, lượng khách hàng đặt cọc Galaxy S26 tăng 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm trong cùng giai đoạn. Trong đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra chiếm tỷ trọng cao nhất với khoảng 85% lượng đơn đặt hàng. Các phiên bản Galaxy S26+ và Galaxy S26 lần lượt chiếm khoảng 10% và 5%.

Phiên bản Galaxy S26 Ultra chiếm phần lớn lượng đơn đặt hàng trong giai đoạn đầu mở bán (Ảnh: Thế Anh).

"Dự kiến sau khi đợt trả máy đầu tiên hoàn tất, sức mua sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khoảng 20% trong giai đoạn quý I. Trong đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra vẫn chiếm vai trò trọng tâm thúc đẩy sự tăng trưởng", đại diện Di Động Việt nhận định.

Galaxy S26 giảm giá tiền triệu

Tại thị trường Việt Nam, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ có giá bán niêm yết lần lượt từ 26 triệu đồng và 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 37 triệu đồng.

Tuy vậy trên thực tế, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua được những thiết bị này với mức giá rẻ hơn vài triệu đồng so với giá niêm yết. Khách hàng đặt trước Galaxy S26 sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1-6 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Phiếu mua hàng này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm.

Khách hàng chờ nhận Galaxy S26 trong đêm (Ảnh: Thế Anh).

Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, giá bán của bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ giảm xuống lần lượt còn 25 triệu đồng và 29 triệu đồng cho phiên bản 256GB bộ nhớ trong.

Galaxy S26 Ultra phiên bản 256GB cũng được giảm 2 triệu đồng, xuống mức giá 35 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 512GB có mức giảm đến 6 triệu đồng, còn 37 triệu đồng.

Chưa dừng lại, các đại lý còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khác khi người dùng thanh toán trả góp qua ngân hàng hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới. Do đó, mức giá thực tế mà người dùng mua được có thể thấp hơn nhiều so với giá bán niêm yết.

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Galaxy S26 không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, máy tập trung nâng cấp trải nghiệm màn hình, camera, hiệu suất và các tính năng AI.

Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình tích hợp công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Người dùng có thể kích hoạt chế độ chống nhìn trộm đối với từng ứng dụng riêng biệt, giúp bảo vệ sự riêng tư tối đa ngay cả khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng.

Các đại lý cho biết doanh số Galaxy S26 tăng trưởng tốt so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Thiết bị tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile for Galaxy. Samsung cho biết con chip này mang lại hiệu năng CPU tăng tới 19%, NPU cải thiện 39% và GPU tăng 24%. Điều này giúp Galaxy S26 Ultra phản hồi và xử lý khối lượng công việc phức tạp nhanh hơn.

Viên pin được trang bị theo máy có dung lượng 5.000mAh, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Điểm cải tiến đáng giá nằm ở công nghệ sạc siêu nhanh với công suất 60W, cho phép sạc từ 0% lên 75% dung lượng pin trong 30 phút.