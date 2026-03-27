Chiếc laptop cũ của bạn chứa bao nhiêu vàng?

Trên thực tế, vàng được sử dụng khá nhiều bên trong máy tính, chủ yếu là cho các bảng mạch, đầu nối và các điểm tiếp xúc khác (Ảnh: Sebastian_Photography/Shutterstock).

Các thiết bị điện tử mà chúng ta sử dụng hàng ngày, từ điện thoại thông minh đến máy tính xách tay, đều chứa đựng những kim loại quý hiếm như vàng, bạc, cùng với các kim loại đất hiếm như neodymium và europium.

Tuy nhiên, ý định tháo dỡ chúng để khai thác vàng có lẽ sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể. Các chuyên gia ước tính, phải cần đến hàng chục chiếc điện thoại mới có thể thu được một gram vàng.

Vậy, một chiếc máy tính xách tay cũ, với kích thước lớn hơn và nhiều linh kiện hơn, liệu có chứa nhiều vàng hơn không? Thực tế, vàng được sử dụng khá phổ biến trong máy tính, chủ yếu ở các bảng mạch, đầu nối và các điểm tiếp xúc. Tuy nhiên, tổng lượng vàng trong một chiếc máy tính xách tay vẫn rất nhỏ, không đáng kể nếu được thu thập và nấu chảy.

Công ty kinh doanh kim loại quý SD Bullion (Mỹ) ước tính, một chiếc máy tính để bàn chứa khoảng 1/5 gram vàng, trong khi một chiếc máy tính xách tay chỉ chứa khoảng 1/10 gram.

Mặc dù lượng vàng này không nhiều, nhưng nếu được sản xuất hàng loạt, nó có thể mang lại giá trị đáng kể. Tuy nhiên, việc thu thập, tháo dỡ hàng trăm thiết bị, sau đó tách và nấu chảy các vật liệu đòi hỏi một lượng lớn nhân công và chi phí.

Lý do vàng được sử dụng trong máy tính

Vàng có tính dẫn điện cao, điều này rất quan trọng đối với điện tử hiện đại (Ảnh: alfredhofer/Shutterstock).

Vàng được ưa chuộng trong ngành điện tử nhờ những đặc tính vượt trội. Thứ nhất, vàng có tính dẫn điện cao, yếu tố then chốt cho các thiết bị điện tử hiện đại. Thứ hai, vàng nguyên chất không bị phân hủy hay xỉn màu theo thời gian như các kim loại dễ bị gỉ sét khác, đảm bảo hiệu suất ổn định cho các linh kiện điện tử.

Do đó, vàng thường được dùng để mạ các đầu nối, công tắc, dây dẫn mỏng, mạch điện - những nơi cần dẫn truyền, tải hoặc tạo ra điện. Lớp mạ vàng còn giúp tăng khả năng chống ăn mòn cho nhiều linh kiện, bao gồm cả bảng mạch in (PCB), ngăn ngừa hao mòn lâu dài.

Không chỉ máy tính hay điện thoại thông minh, hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, TV và thậm chí cả ô tô đều chứa một lượng nhỏ vàng trong các bảng mạch in và linh kiện.

Đây là lý do quan trọng để tái chế các thiết bị điện tử cũ thay vì vứt bỏ chúng ra bãi rác. Việc tái chế không chỉ giúp thu hồi và tái sử dụng các vật liệu quý hiếm mà còn ngăn chặn chúng xâm nhập vào đất hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Việc thu hồi vàng từ thiết bị điện tử cũ tương tự như tái chế pin cũ. Các vật liệu có thể được phân hủy, xử lý an toàn hoặc tái sử dụng, thay vì trở thành chất thải nguy hại nếu xử lý theo cách thông thường.

Đối với những thiết bị điện tử cũ không còn sử dụng, các nhà phân phối hàng tiêu dùng như Costco (Mỹ) thậm chí còn cung cấp dịch vụ đổi cũ lấy mới, một giải pháp dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình thu thập và phân hủy các bộ phận chứa vàng.