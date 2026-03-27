iPhone 17 Pro Max không giảm giá dù đã lên kệ nửa năm

Đáng nói, giá bán của mẫu máy này gần như không giảm dù đã lên kệ được nửa năm. Tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop hay CellphoneS, iPhone 17 Pro Max vẫn được chào bán với mức giá khoảng 38 triệu đồng, tương đương với giá niêm yết tại thời điểm ra mắt.

iPhone 17 Pro Max đến nay vẫn là mẫu máy bán chạy nhất trong dòng sản phẩm iPhone 17 (Ảnh: Trung Nam).

Tại một số đại lý khác có quy mô nhỏ hơn như Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt hay Minh Tuấn Mobile, sản phẩm được điều chỉnh giảm nhẹ vài trăm nghìn đồng. Tuy vậy, mức giảm này gần như không đáng kể khi so với tổng giá trị của máy. Đây được xem là điều hiếm thấy trên thị trường di động Việt Nam trong những năm qua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết đối với các dòng iPhone Pro Max trước đây, sản phẩm thường được điều chỉnh giá sau khoảng 4-6 tháng ra mắt.

"Với iPhone 17 Pro Max, mức giá hiện tại vẫn duy trì ổn định. Nguyên nhân chính đến từ yếu tố nguồn cung chưa dồi dào và tình trạng khan hàng trong giai đoạn đầu, khiến giá bán chưa có nhiều biến động như các năm trước", đại diện Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Trong phân khúc giá hiện tại, iPhone 17 Pro Max cạnh tranh với hàng loạt đối thủ Android như Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, Xiaomi 17 Ultra và OPPO Find X9 Pro. Dù vậy, sản phẩm này vẫn duy trì sức bán ổn định trong suốt thời gian dài.

Phần lớn người dùng lựa chọn iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB (Ảnh: Thế Anh).

"iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì sức bán ở mức cao và ổn định trong suốt giai đoạn sau mở bán. So với các thế hệ trước, mức tiêu thụ không có sự sụt giảm. Điều này cho thấy nhu cầu đối với dòng Pro Max vẫn rất bền vững, đặc biệt ở nhóm khách hàng yêu thích smartphone cao cấp", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, phần lớn người dùng lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn với dung lượng lưu trữ 256GB. Đây là mức dung lượng lưu trữ phù hợp với phần đông người dùng phổ thông. Phiên bản 1TB và 2TB có giá bán cao hơn đáng kể trong khi trải nghiệm sử dụng gần như không khác biệt.

Đại diện Di Động Mỹ cho biết các mẫu iPhone 17 Pro Max 1TB và 2TB hướng đến tệp khách hàng chuyên biệt, chủ yếu là người làm sáng tạo nội dung, quay phim. Doanh số của những phiên bản này cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số đơn hàng iPhone 17 Pro Max.