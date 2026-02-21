Trong những ngày gần đây, nhiều người dùng phản hồi về tình trạng YouTube chặn bình luận trên các video. Theo các báo cáo, người dùng sẽ nhìn thấy thông báo “Bình luận đã bị tắt” trong rất nhiều video khác nhau.

Người dùng không thể xem phần bình luận của video trên YouTube khi sử dụng trình chặn quảng cáo (Ảnh: Android Authority).

Thậm chí, một số người dùng còn phản hồi rằng họ không thể xem được phần mô tả thông tin của video. Theo Android Authority, đây là động thái mới nhất của YouTube trong chiến dịch ngăn chặn người dùng sử dụng các công cụ chặn quảng cáo khi xem video trên nền tảng này.

Hiện tại, YouTube chưa lên tiếng về vấn đề trên. Tuy nhiên, trong các bài đăng chia sẻ trên Reddit và mạng xã hội X, nhiều người dùng cho biết phần bình luận sẽ xuất hiện trở lại khi trình chặn quảng cáo được tắt đi.

Đây không phải là lần đầu tiên YouTube triển khai các biện pháp nhằm hạn chế người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo. Từ giữa năm 2024, nền tảng này đã lên tiếng tuyên bố ngăn chặn các công cụ chặn quảng cáo.

Trong một số trường hợp, người dùng YouTube phản ánh tình trạng màn hình video bị đen trong vài giây khi sử dụng trình chặn quảng cáo. Đáng chú ý, thời gian chờ này được cho là tương đương với thời lượng quảng cáo thông thường trên nền tảng.

"Trình chặn quảng cáo vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube. Chúng tôi cũng kêu gọi người dùng hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung mà họ yêu thích bằng cách cho phép hiển thị quảng cáo hoặc sử dụng YouTube Premium", YouTube cho biết.

Cuộc chiến giữa YouTube và các nhà phát triển trình chặn quảng cáo ngày càng trở nên căng thẳng (Ảnh: PCWorld).

Cuộc chiến giữa YouTube và các nhà phát triển trình chặn quảng cáo ngày càng trở nên căng thẳng. Google còn bị cáo buộc cố ý khiến việc tải video chậm hơn nếu phát hiện người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo.

"Google đang điều chỉnh các thuật toán của mình thường xuyên hơn bao giờ hết. Do tần suất thay đổi hệ thống phân phối quảng cáo của YouTube, các nhà phát triển cũng phải thay đổi phần mềm của họ hàng ngày", Krzysztof Modras, giám đốc kỹ thuật của tiện ích mở rộng Ghostery, chia sẻ.

Những biện pháp cứng rắn này của YouTube được cho là nhằm bảo vệ nguồn doanh thu chính của nền tảng, vốn phụ thuộc lớn vào quảng cáo. Việc hạn chế trình chặn quảng cáo giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của công ty.