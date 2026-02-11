Người Việt lên Google tìm kiếm gì trong dịp Tết Nguyên đán?

Người Việt quan tâm đến Tết từ ba tháng trước (Ảnh: TN).

Cụ thể, người Việt đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 với tâm thế chủ động và toàn diện hơn, khi thói quen mua sắm cận Tết dần được thay thế bằng quá trình lên kế hoạch kỹ lưỡng từ 3 tháng trước Tết.

Dữ liệu mới còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người Việt với các giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ sắp xếp, xử lý các công việc trong mùa Tết một cách hiệu quả.

Ở giai đoạn đầu, hành vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào việc xác định các mốc thời gian quan trọng và xây dựng kế hoạch tổng thể, thể hiện qua các từ khóa như “Tết 2026 là năm con gì”, “mùng 1 Tết 2026 là ngày mấy” và “lịch nghỉ Tết 2026”.

Càng gần Tết, xu hướng tìm kiếm của người Việt chuyển dần từ giai đoạn định hướng sang lập kế hoạch và triển khai cụ thể.

Trong đó, nhu cầu chuẩn bị được thể hiện qua các truy vấn liên quan đến mốc thời gian và di chuyển như “bao nhiêu ngày nữa đến tết” và “vé máy bay tết 2026”, cho thấy người dùng chủ động sắp xếp lịch trình và kế hoạch đi lại sớm hơn các năm trước đó.

Đến khoảng hai tháng trước Tết, các truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương khoảng 28% số lượng tìm kiếm liên quan đến Tết.

Người Việt bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian Tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các tìm kiếm như “trang trí tết” và “nhạc tết”; đồng thời quan tâm đến các yếu tố tài chính thông qua những truy vấn như “thưởng tết nguyên đán 2026”.

Bên cạnh các nhu cầu liên quan đến sắp xếp và chuẩn bị, dữ liệu còn cho thấy người Việt đang sử dụng công cụ Google để giải đáp những băn khoăn sâu xa hơn về văn hóa và cảm xúc trong dịp Tết.

Một xu hướng đáng chú ý trong 5 năm trở lại đây là việc thế hệ trẻ sử dụng Google để tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống nhiều hơn.

Xu hướng tìm về các giá trị nguyên bản của Tết cổ truyền cũng được thể hiện qua sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong hành vi tìm kiếm của người Việt.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong hành vi tìm kiếm trong thời điểm Tết 2026 là việc người dùng đang chuyển từ các truy vấn mang tính tham khảo thông tin sang những tìm kiếm gắn với hành động cụ thể.